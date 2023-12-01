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Kahramanmaraş esnafı şokta! Konteyner çarşı tahliye talebiyle karşı karşıya!

Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan konteyner çarşı esnafı, yaşadıkları şok edici gelişme ile gündemde.

Kahramanmaraş esnafı şokta! Konteyner çarşı tahliye talebiyle karşı karşıya!

Kahramanmaraş esnafı şokta! Konteyner çarşı tahliye talebiyle karşı karşıya!

Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan konteyner çarşı esnafı, yaşadıkları şok edici gelişme ile gündemde.

01 Aralık 2023 Cuma 13:56

Kent merkezindeki rezerv alan ilanı üzerine, konteyner çarşı esnafına tahliye talebi geldiği ortaya çıktı. Deva Partisi Kahramanmaraş Millet Vekili İrfan Karatutlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak duruma tepki gösterdi.

Deva Partisi Milletvekili Karatutlu:

Deva Partisi Kahramanmaraş Millet Vekili İrfan Karatutlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, esnaflara mesaj atılarak bir gün içinde konteyner çarşıdan çıkmalarının istendiğini belirtti. Karatutlu, "İyice azıttılar... Kahramanmaraş merkezde bu kış günü ekmeğinin peşinde koşan konteynerdaki esnafa mesajla bir gün içinde çık diyorlar. Değerli yerlere çökmeye çalışıyorlar. Bunların yaptığı ne belediyecilik, ne siyaset…" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kahramanmaraş'taki bu gelişmeler, esnafın geleceği ve kent merkezinin dokusundaki değişimle ilgili endişeleri beraberinde getirirken, konuyla ilgili yerel yönetimden gelecek açıklamalar ve çözüm önerileri merakla bekleniyor.

İŞTE O MESAJ...

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Kahramanmaraş Esnafı şokta! Konteyner çarşı Tahliye Talebiyle Karşı Karşıya!
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