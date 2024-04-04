Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Kahramanmaraş Gazze için yürüdü

Kahramanmaraş’ta 50 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla binlerce vatandaş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğinde bir araya geldi. Yürüyüşe 2 bin 500 kişinin katıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Gazze için yürüdü

Kahramanmaraş Gazze için yürüdü

Kahramanmaraş’ta 50 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla binlerce vatandaş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğinde bir araya geldi. Yürüyüşe 2 bin 500 kişinin katıldığı öğrenildi.

04 Nisan 2024 Perşembe 10:32

Teravih namazı sonrasında Zekeriya Tanrıverdi Cami önünde toplanan STK'lar ve vatandaşlar, tekbir ve dualar eşliğinde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde son buldu ve burada bir basın açıklaması yapıldı.

Avukat Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş Platformu adına yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında bu kadar kalabalık bir şekilde toplanmak gerçekten çok kıymetli. Filistin'i yalnız bırakmayacağız. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ambargo ve abluka uygulayarak şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında minik Meryem, Gazze'deki çocuklar için İngilizce destek çağrısında bulunurken, bir diğer kız çocuğu da Gazze için yazdığı şiiri okudu. Yapılan duaların ardından destek yürüyüşü ve basın açıklaması sona erdi.

STK sözcüsü Avukat Yusuf Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığını ifade ediyoruz. Binlerce Gazzeli, İsrail'in menfur saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, ilk andan itibaren Filistinlilerin sesi oldu" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Gazze Için Yürüdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin’de Koray Kıraç Başkanlık Koltuğuna Oturdu
Afşin’de Koray Kıraç Başkanlık Koltuğuna Oturdu
Türkoğlu’nda Karaca Dönemi Başladı
Türkoğlu’nda Karaca Dönemi Başladı
31 Mart seçimleri iktidar için Allah'ın gazabına dönüşür mü?
31 Mart seçimleri iktidar için Allah'ın gazabına dönüşür mü?
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Bakanlık Kahramanmaraş’ta 62 personel alacak!
Bakanlık Kahramanmaraş’ta 62 personel alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber