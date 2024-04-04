Kahramanmaraş Gazze için yürüdü

Teravih namazı sonrasında Zekeriya Tanrıverdi Cami önünde toplanan STK'lar ve vatandaşlar, tekbir ve dualar eşliğinde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde son buldu ve burada bir basın açıklaması yapıldı.

Avukat Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş Platformu adına yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında bu kadar kalabalık bir şekilde toplanmak gerçekten çok kıymetli. Filistin'i yalnız bırakmayacağız. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ambargo ve abluka uygulayarak şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında minik Meryem, Gazze'deki çocuklar için İngilizce destek çağrısında bulunurken, bir diğer kız çocuğu da Gazze için yazdığı şiiri okudu. Yapılan duaların ardından destek yürüyüşü ve basın açıklaması sona erdi.

STK sözcüsü Avukat Yusuf Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığını ifade ediyoruz. Binlerce Gazzeli, İsrail'in menfur saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, ilk andan itibaren Filistinlilerin sesi oldu" şeklinde konuştu.