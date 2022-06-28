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Kahramanmaraş günleri’ne yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi ve MARAŞFED iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Memleket Günleri – Kahramanmaraşlılar Buluşuyor’ programı noktalandı. İstanbul Yenikapı etkinlik alanında kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları binlerce ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş günleri’ne yoğun ilgi

Kahramanmaraş günleri’ne yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi ve MARAŞFED iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Memleket Günleri – Kahramanmaraşlılar Buluşuyor’ programı noktalandı. İstanbul Yenikapı etkinlik alanında kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları binlerce ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

28 Haziran 2022 Salı 12:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ etkinliği son buldu. İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen programa yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi. Belediyeler, valilik, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler ve özel teşebbüsler tarafından etkinlik alanında kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın kültürü, gelenek ve görenekleri, yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve değerleri misafirlere tanıtıldı. Binlerce yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiği tanıtım günleri etkinliğinde Zara, Zeynep Başkan ve Ceza gibi sevilen sanatçılar da konser etkinliğinde katılımcılarla bir araya geldi. Etkinlikte kurulan stantları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, misafirlerle de bir araya gelerek muhabbet etti.

Organizasyonlarımız Artarak Devam Edecek

Tanıtım günleri etkinliğinin Kahramanmaraş’ın değerlerinin, kültürünün, yöresel lezzetlerinin ve geleneksel el sanatlarının yerli ve yabancı misafirlere tanıtılması açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahraman şehrimizin değerlerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve kültürünü ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeyi çok önemsiyoruz. Bu noktada da paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz tanıtım günleri etkinliğimizde de Kahramanmaraş’ımızı yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtma imkânı bulduk. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğimizde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de Kahramanmaraş’ımızın değerlerini, kültürünü, gastronomisini ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.06.2022 19:00
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Günleri’ne Yoğun Ilgi
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