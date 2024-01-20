Kahramanmaraş havalimanını aralık ayında 19.634 yolcu kullandı

2023 yılına gelindiğinde ise Kahramanmaraş Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısında dikkate değer bir artış yaşandı. Bu yıl içerisinde havalimanından hizmet alan yolcu sayısı 248.452'ye yükselirken, uçuş trafiği de 4.096'ya ulaştı. Ayrıca havalimanı aracılığıyla taşınan yük miktarı da 2.080 ton oldu.

Bu veriler, Kahramanmaraş Havalimanı'nın hızla gelişen bir hava trafiği merkezi haline geldiğini gösteriyor. DHMİ'nin çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin havacılık sektöründeki potansiyeli her geçen gün daha da artıyor.