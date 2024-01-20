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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş havalimanını aralık ayında 19.634 yolcu kullandı

Kahramanmaraş Havalimanı, Aralık ayında oldukça yoğun bir hava trafiğine ev sahipliği yaptı. Bu dönemde havalimanında hizmet verilen yolcu sayısı 19.634, uçuş trafiği ise 199 olarak gerçekleşti. Ayrıca havalimanı aracılığıyla taşınan yük miktarı 161 ton oldu.

Kahramanmaraş havalimanını aralık ayında 19.634 yolcu kullandı

Kahramanmaraş havalimanını aralık ayında 19.634 yolcu kullandı

Kahramanmaraş Havalimanı, Aralık ayında oldukça yoğun bir hava trafiğine ev sahipliği yaptı. Bu dönemde havalimanında hizmet verilen yolcu sayısı 19.634, uçuş trafiği ise 199 olarak gerçekleşti. Ayrıca havalimanı aracılığıyla taşınan yük miktarı 161 ton oldu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 12:57

2023 yılına gelindiğinde ise Kahramanmaraş Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısında dikkate değer bir artış yaşandı. Bu yıl içerisinde havalimanından hizmet alan yolcu sayısı 248.452'ye yükselirken, uçuş trafiği de 4.096'ya ulaştı. Ayrıca havalimanı aracılığıyla taşınan yük miktarı da 2.080 ton oldu.

Bu veriler, Kahramanmaraş Havalimanı'nın hızla gelişen bir hava trafiği merkezi haline geldiğini gösteriyor. DHMİ'nin çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin havacılık sektöründeki potansiyeli her geçen gün daha da artıyor.

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Kahramanmaraş Havalimanını Aralık Ayında 19.634 Yolcu Kullandı
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