Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Kahramanmaraş’ta deprem kongresi düzenlenecek!

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve KSÜ iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin 1’nci yıl dönümü dolayısıyla 26 ve 27 Ocak tarihlerinde “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi” düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ta deprem kongresi düzenlenecek!

Kahramanmaraş’ta deprem kongresi düzenlenecek!

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve KSÜ iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin 1’nci yıl dönümü dolayısıyla 26 ve 27 Ocak tarihlerinde “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi” düzenlenecek.

20 Ocak 2024 Cumartesi 13:01

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin izlerinin silinmesi ve yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken bir yandan da depremin 1’inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 26 ve 27 Ocak tarihlerinde alanında uzman isimlerin katılımıyla “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi” düzenlenecek. 26 Ocak Cuma günü saat 10.00’da KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak kongrede; çevre sorunları, gıda güvenliği ve güvencesi, tarım, afet sürecinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri, ulaşım, turizm, sağlık yönetimi ve sosyal hizmetler, acil durum ve afet yönetimi, kent hafızası, sosyoloji ve psikoloji gibi pek çok konu uzman isimler tarafından ele alınacak. Kongre, 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilecek programlarla tamamlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Deprem Kongresi Düzenlenecek!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Görgel “Emaneti Hayrettin Güngör abiden alabilmek bizim için farklı bir şeref”
Fırat Görgel “Emaneti Hayrettin Güngör abiden alabilmek bizim için farklı bir şeref”
Kahramanmaraş havalimanını aralık ayında 19.634 yolcu kullandı
Kahramanmaraş havalimanını aralık ayında 19.634 yolcu kullandı
Kahramanmaraş’ta yüzme havuzu öğrenciler için ücretsiz oldu!
Kahramanmaraş’ta yüzme havuzu öğrenciler için ücretsiz oldu!
Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı!
Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı!
Kahramanmaraş’ta Ebrar sitesi davası ertelendi, müteahhidin savunması şoke etti!
Kahramanmaraş’ta Ebrar sitesi davası ertelendi, müteahhidin savunması şoke etti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber