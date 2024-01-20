Kahramanmaraş’ta deprem kongresi düzenlenecek!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin izlerinin silinmesi ve yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken bir yandan da depremin 1’inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 26 ve 27 Ocak tarihlerinde alanında uzman isimlerin katılımıyla “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi” düzenlenecek. 26 Ocak Cuma günü saat 10.00’da KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak kongrede; çevre sorunları, gıda güvenliği ve güvencesi, tarım, afet sürecinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri, ulaşım, turizm, sağlık yönetimi ve sosyal hizmetler, acil durum ve afet yönetimi, kent hafızası, sosyoloji ve psikoloji gibi pek çok konu uzman isimler tarafından ele alınacak. Kongre, 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilecek programlarla tamamlanacak.