Kahramanmaraş kültür buluşmalarına görkemli açılış!

İstanbul da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği AFŞİNDER organizasyonuyla düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Buluşmaları Yenikapı Etkinlik Alanında Başladı.

Kahramanmaraş depremzede esnafının katıldığı organizasyonda Yöresel Ürünler, Bakırcılık, Ağaç Oyma, Baharat, Dondurma, Maraş Biberi, Tarhana ve taze firik, Pınarbaşı Urmu Dutu Şerbetçisi yöresel ürünler çadırında İstanbullular ile buluştu.

Etkinlik 30 MAYIS - 02 HAZİRAN tarihleri arasında yapılacak. Kurumsal çadırda MARAŞFED öncülüğünde Kahramanmaraş il, ilçe, belde ve mahalle dernekleriyle birlikte MAKSAD SANAT sanatçıları katılmakta. Kardeş şehir TRABZON stkları da katılımcı dernekler olarak yer almakta. Resim ve Fotoğraf Sanatçısı Emine Toprak ile Çini İşleme Sanatçısı Şerife Bağcıvan eserlerinden oluşan sergi açtı. Efsus Yayınları da Kültür Buluşmalarında birbirinden seçkin yazarların eserlerini okuyucusuyla buluşturmakta.

Ulusal televizyon kanallarının yoğun ilgi gösterdiği Maraş Biberi ve Dondurma Yeme yarışmaları yapıldı.

Üreticiler arasında Marbi Yöresel, HVG Gödeoğlu Yöresel, Maraş Yöresel ve Urmu Dutçu Halil ekibi vatandaşların alkışları arasında Maraş Biberi ve Dondurma Yeme Yarışması yaptı.

Kazanan Urmu Dutçu Halil ekibi oldu.Vatandaşlar da yarışmak için masaya oturdu. Yarışmayı kazanan herkese tabii ki Maraş Biberinden oluşan birer Maraş Yöresel ürün sepeti hediye edildi.

" Afşinder Başkanı Ahmet Ardı; depremin yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, etkinliğin yöresel ürünlerin tanıtımı ve Kahramanmaraş’a moral desteği sağlama amacını taşıdığını belirtti "

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AFŞİNDER organizasyonunda gerçekleştirilen Yenikapı da Kahramanmaraş Kültür Buluşmaları Resmi Açılışı Fatma Şentürk sunuculuğunda Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Pazarcık eski Belediye Başkanı Kamil Dalkara, MARAŞFED Genel Başkanı Uğur Yinanç, MARAŞFED Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tülay Özdemir, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanvekili Kasan Keskin ve Kadın Kolları Başkanı Filiz Aktaş, Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları başkanları Arıtaş Mahallesi Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak, Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Recep Tecirli, Bağcılar Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Kadir Tecirli, Büğet Dernek Başkanı Ramazan Yetgin, Küçüktatlar Dernek Başkanı Mehmet Barel, Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan, MAKSAD Sanat Yaşar Gören, Yeni Elbistan Derneği Hasan Yıldız, Çağlayan Fırnız Dernek Başkanı Kenan Aras ve STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Vatan uğruna can ve veren aziz şehitlerimiz ve kahramanlarımız için saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımız için Hafız Ali Fıstık tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Organizasyonu düzenleyen AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç birlik ve beraberlik olgusunda günün önemine binaen anlamlı bir açılış konuşmasıyla protokol konuşları gerçekleştirildi. MARAŞFED Genel Başkanı Uğur Yinanç, Trabzon Dernekleri Federasyon Başkanvekili Hasan Keskin, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk günün önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri birlikte Bismillah diyerek kurdeleyi kesti. Açılış programı akabinde Kahramanmaraş’ın güçlü sesi hanımefendi kişiliğiyle gönüllere taht kuran Cemile Sönmez konser için sahne aldı. “Oy Merik, Pazarcık yazısı, Dağlara Mı Yazdın” gibi eserlerden oluşan geniş repertuvarla sahne de 1 saati aşkın konser veren sanatçı ayakta alkışlandı. 30 Mayıs Perşembe günü başlayan Kahramanmaraş Kültür Buluşmaları 02 Haziran Pazar akşamına kadar sabah 09.00 akşam 22.00 devam edecek. Her gün birbirinden değerli sazın ve sözün usta isimleri Kahramanmaraşlı sanatçılarımız da sahne alacak.

MARMARAY, METRO METROBÜS VE İETT İLE DE ULAŞABİLİR

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Buluşmalarına Avrupa ve Anadolu yakasından MARMARAY ile Yenikapı İstasyonuna ulaşabilir. METROBÜS Cevizlibağ’dan Aksaray Yenikapı Durağına giden otobüslerle ve şahsi özel araçlarınızla çok kolay ve rahat ulaşabilirken İDO Deniz Otobüsleriyle Yenikapı etkinlik alanına deniz keyfi yaparaktan da gelebilirsiniz