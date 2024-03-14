Kahramanmaraş mermer ihracatında Cankar madencilik ile süper lige çıkıyor!

CANKAR Madencilik Milli serveti Ülke ekonomisine kazandırırken bölgemize de istihdam noktasında büyük katkı sağlıyor.

2015 yılında Mermer Ocağımızı açtığımızda Blok satışımızla beraber Ülkeye daha çok katkı sağlayabilmek adına Afşin’e bağlı Arıtaş Mahallesi Koçaş mevkiinde bulunan tesisimizi kurduk.

Bunun yanı sıra bu tesislerle Devlet projeleri başta olmak üzere büyük projeleri almak, hem bölgenin istihdamına katkı sunmak hem de Ülke ekonomisine katkı sunmaktır diyen İş Adamı Musa Candemir, bizler de CANKAR Madencilik Grup firması bünyesinde EMC Madencilik adıyla bir firma kurduk ve tesisimizi Ocağımızın hemen yanında 2022 yılında hizmete açtık.

Bu tesisimizde basamak,döşeme,kaplama dediğimiz ürünler üretiliyor. Fabrikamız son sistem bir fabrikadır. Afşin’de çıkardığımız taşımızı MARAŞ SİYAHI olarak Ülke genelinde duyurmayı başardık. Ortadoğu’ya,Afrika’ya ve Hindistan bölgesine blok satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Müşteri profilimiz yükseldikçe bizden Plaka talebi gelmeye başladı. Yani kendi taşını ebatlı nihai ürün haline getirmiş bir Fabrikaya ihtiyaç duyuldu. Ayrıca da 6 Şubat 2023 tarihinde bir Deprem meydana geldi. Deprem bölgelerinin Taş ihtiyacını da bu fabrikadan karşılamaya çalışıyoruz dedi.

Bizim asıl mesleğimiz çelik konstrüksiyon işleri. Biz Ülkemizin ekonomisine katkı sunmak adına bu sektörde de faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz diyen İş Adamı Musa Candemir, Çevrim Santralleri,Kömür Santralleri,Rafineri,Gökdelen gibi projelerde yer aldık. Dünya da çelik konstrüksiyon üzerine yapılmış 7 tane Gökdelen var. Bunlardan 2 tanesinin işçiliğini Afşin firması olarak Cankar Madencilik yapmıştır. Şu anda da Mersin Akkuyu Nükleer Santralinde faaliyetlerimiz sürüyor. Burada istihdam ettiğimiz personel sayısı ile Bin 100 personel. Ve bu personellerin tamamı Afşin,Elbistan bölgesinden. Şu anda Birinci Ünitenin başlangıcı olduğundan diğer Üniteler de bu istihdam sayısı 3 Binlere çıkacak dedi.

CANKAR Madencilik bünyesinde kurulan bir diğer firma TME Madencilik firması Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde 6 Bin Metrekare kapalı alanı ve toplam da 11 Bin Metrekare alanda ki faaliyetleri ile göz kamaştırıyor.

Robotik sistemle son teknoloji makinelerle hem Afşin’den hem de Elbistan’dan çıkarılan Mermerleri işleyen ve ülke ekonomisine kazandıran CANKAR Madencilik sayesinde Kahramanmaraş Mermer Üretim,pazarlama ve ihracatında Süper Lige çıkıyor.

CANKAR Madencilik olarak sektöre 2015 yılında girdik diyen İş Adamı Mesut Candemir, 2022 yılında EMC Mermer adıyla Afşin’de Mermer Fabrikamızı kurduk. Müşterilerimizden gelen talepleri değerlendirdik ve İhracat Odaklı çalışmalar yaptığımız da Bölge için çok daha büyük bir Tesise ihtiyaç duyulduğunu gördük. Bu noktada da Organize Sanayi Bölgesi Elbistan’a açılınca burada 11 Bin Metrekare alanda TME Madencilik adı altında tesisimizi 2024 yılı itibariyle hizmete aldık dedi.

Burada %70 ihracata hazır halde üretimler yapıyoruz diyen İş Adamı Mesut Candemir,2023 yılında inşaat süreci başlatıldı. Deprem dolayısı ile ara verilse de 2024 yılı itibariyle Mermer ürünlerimiz banttan inmeye başladı. Çok yakında da ürünlerimizle İzmir fuarına katılacağız.

Fuar sonrası da Fabrikamızın açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bu bölgeden kendi Ocaklarımızdan çıkardığımız MARAŞ SİYAHI ve ELBİSTAN BEJİ ürünlerimizi müşterilerimize hazır olarak istenilen ebatta sunuyoruz. Hedefimiz sürekli olarak İhracat. Şu ana kadar Ortadoğu Ülkeleri,Afrika Ülkeleri ve Hindistan Bölgesine ihracatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelik düşüncemiz insanımıza nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl iş imkanı sağlayabiliriz? Ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sunabiliriz? Bu bölgede daha büyük yatırımları düşünüyoruz dedi.