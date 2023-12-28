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Kahramanmaraş şehir merkezi yeni konut ve iş yerleriyle eski canlılığına kavuşacak

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalıcı konut ve iş yerleri hızla yükselirken; Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’ni kapsayan alanda da kazı çalışmaları ve temel hazırlıkları hızla sürüyor.

Kahramanmaraş şehir merkezi yeni konut ve iş yerleriyle eski canlılığına kavuşacak

Kahramanmaraş şehir merkezi yeni konut ve iş yerleriyle eski canlılığına kavuşacak

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalıcı konut ve iş yerleri hızla yükselirken; Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’ni kapsayan alanda da kazı çalışmaları ve temel hazırlıkları hızla sürüyor.

28 Aralık 2023 Perşembe 13:31

Alt ve üstyapısı, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi’nde de önemli aşama kat edildi. Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken kalıcı konut ve iş yerleri yükselmeye başladı.

Proje kapsamında; Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’ni kapsayan alanda kazı çalışmaları ve temel hazırlıkları hızla sürüyor. U parsele binin üzerinde, şehir merkezine ise toplam 10 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılacak. Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla katma değeri artırılan şehir merkezi eski canlılığına kavuşturulacak.

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Kahramanmaraş şehir Merkezi Yeni Konut Ve Iş Yerleriyle Eski Canlılığına Kavuşacak
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