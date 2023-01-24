Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranları açıklandı!

Kahramanmaraş 2O. Bölge D.S.İ Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, en düşük baraj doluluk oranının yüzde 60 seviyesinin altına düşmediği bildirildi.

Türkiye genelinde yağış azlığı nedeniyle barajlarda su seviyesini kritik seviyeye düşürürken, Kahramanmaraş’ta barajlardaki su seviyesi, Kartalkaya Barajı ile Ayvalı Barajının haricindeki barajlar normalin üzerinde.

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda geçen yıla oranla yağışların azlığı nedeniyle 2023 verilerinde düşüş gözlemlendi.

DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Kahramanmaraş’ta bugün itibariyle barajlarda su seviyesi şöyle; Menzelet yüzde 67, Sır Barajı yüzde 59, Ayvalı yüzde 9, Kartalkaya yüzde 17, Kılavuzlu yüzde 98, Sarıgüzel yüzde 93, Kandil yüzde 69, Adatepe yüzde 60.

Önümüzdeki aylarda yağışların normal seviyelerde seyretmesi durumunda 2023 yılında çiftçiler ve enerji açısından herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı belirtildi.