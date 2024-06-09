Kahramanmaraş'ta deprem... Prof. Dr. Naci görür fay hattını işaret etti: stres transferi uyarısı

11 ilde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerini hatırlatan Görür, Savrun Fayı'na dikkat çekerek uyarıda bulundu. Görür, söz konusu fayın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin deprem riskliyle ilgili deprem bilimciler neredeyse her gün uyarılarda bulunuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün saat 06.31'de Kahramanmaraş Göksun ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, depremin Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. 6 Şubat'taki 7,6 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Görür, "6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu" dedi. Deprem bilimci, "Savrun Fayı'nın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz" uyarısında bulundu.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, bugün Göksun-Acıelma/Kahramanmaraş’ta 4,3 sığ bir deprem oldu. Deprem Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde. 6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu. Savrun Fayı'nın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz."