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Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Başladı: İlk Duruşma 12 Saat Sürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı ile ilgili dava süreci başladı.

Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Başladı: İlk Duruşma 12 Saat Sürdü

Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Başladı: İlk Duruşma 12 Saat Sürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı ile ilgili dava süreci başladı.

01 Mart 2024 Cuma 09:06

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis fenni mesul M.T. hazır bulundu. Ezgi Apartmanı'ndaki pastanenin iç mimarı E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İç mimar E.D.'den savunma isteyen mahkeme başkanı, suçlamaları reddeden E.D.'nin binanın yıkılmasına neden olan kalitesiz beton ve diğer uygulama eksiklikleri hakkında bilgi verdiğini belirtti.

E.D., binanın projesine uygun olmadığını ve gerekli standartların karşılanmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada fenni mesul M.T. ise yapı hakkında detaylı bilgiler verirken, müteahhit Y.A. suçlamaları reddederek binayı nervürlü demirle yaptırdığını ve malzeme çalma gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

Avukatların ve mahkemenin sorularının ardından duruşma bir sonraki güne ertelendi. Tanıkların dinlenmesi ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesi bekleniyor.

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Kahramanmaraşta Ezgi Apartmanı Davası Başladı: İlk Duruşma 12 Saat Sürdü
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