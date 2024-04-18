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Kahramanmaraş'ta Göçerler, Yaylalarda Üretime Başladı

Kahramanmaraş’ta yaşayan göçerler, Ahir Dağı, Engizek ve Milcan dağlarındaki yaylara çıkarak üretime başladı.

Kahramanmaraş'ta Göçerler, Yaylalarda Üretime Başladı

Kahramanmaraş'ta Göçerler, Yaylalarda Üretime Başladı

Kahramanmaraş’ta yaşayan göçerler, Ahir Dağı, Engizek ve Milcan dağlarındaki yaylara çıkarak üretime başladı.

18 Nisan 2024 Perşembe 12:42

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, üretimi canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla depremzede göçerlerin yayla yolculuğu başladı.

Kimi deve katarlarıyla, kimi at, katır ve eşekle, arkalarında binlerce küçükbaş hayvanla rızıklarını temin etmek üzere tozlu yollarda yaylalara ulaşan üreticiler, 2024 yılının ilk üretim başladılar.

Yaklaşık 5 ay yayla üretimi yapacak olan göçerler, günlük hayatlarını çadırlarda sürdürecekler. Kentte 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan yer alıyor. Bunların 400 bine yakını yaylalarda, kalanı ise kışlak ve ovalardaki meralarda otlatılıyor. Küçükbaş hayvanlardan kent ekonomisine 400 bin ton üretimi yapılırken, 3 bin 500 kişinin hayvancılık yaptığı bölgede yıllık süt üretiminin yüzde 50’si dondurma, yüzde 50’siyle de peynir üretiliyor.

Kahramanmaraş’ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, süt ve peynir üretimine başladı. Kent merkezi ve kırsal köylerden yola çıkan göçerin sürüleri, göç yollarını kullanarak zor yolculuğun ardından Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı, Milcan ve Engizek yaylalarına ulaştı. Yaylada üreticiler hayvanların etinden, sütünden ve yününden faydalanacaklar.

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