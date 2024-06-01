Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi!

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlik kapsamında, vatandaşlar Mahmut Esad Coşan Camisi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donanmış bir şekilde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren ve İsrail aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, Kültür Merkezi önünde toplanarak telefonlarının ışıklarını yakarak İsrail ve Amerika'yı kınadı.

Kahramanmaraş Platform Başkanı Süleyman Erayman, grup adına yaptığı konuşmada, "Kudüs şairi Nuri Pakdil ve Cahit Zarifoğlu'nun şehri Kahramanmaraş'tan Kudüs'e bin selam" ifadelerini kullandı.