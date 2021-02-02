Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi
238 Bin Ton Atık Bertaraf...
Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma
Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım...
Dulkadiroğlu’nda karla mücadele çalışmaları gecede sürdü
Dulkadiroğlu’nda karla mücadele çalışmaları gecede...
Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek
Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek
Kar devirdi Büyükşehir temizledi
Kar devirdi Büyükşehir temizledi

Kahramanmaraş'ta polise yakalanan alkollü sürücüler cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polislere yakalanınca çeşitli bahaneler öne süren alkollü sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta polise yakalanan alkollü sürücüler cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş'ta polise yakalanan alkollü sürücüler cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polislere yakalanınca çeşitli bahaneler öne süren alkollü sürücülere cezai işlem uygulandı.

02 Şubat 2021 Salı 10:22
banner459

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 33 ABE 308 plakalı otomobili durdurdu.

Sokağa çıkma nedeni sorulan sürücü, yakın mesafeden ailesini alıp evine döndüğünü öne sürünce polisler ehliyetini almak ve alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin alkolmetreyi getirdiğini gören sürücü A.G. gaza basarak kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli, Maarif Mahallesi'ndeki ikametgahının bahçesinde yakalandı. Ehliyetini ve kimliğini ibraz etmeyen sürücü, "Sen beni durdurmadın. O, ben değildim, bensem ispat edin." dedi.

Polislerin görüntülerinin olduğunu söylemesi üzerine sürücü, "O sizin iddianız abi. İspat ederseniz olur. Ben size niye ehliyetimi vereyim? Alkolmetreyi üflemiyorum. Bana neden işlem yaparsanız yapın. Beni götürün, kan vereceğim. Bana kan ile teşhis yapsınlar. Siz beni altımda araba ile yakalamadınız." diyerek cezai işlem için evrak imzalamayı da reddetti.

Polise zorluk çıkartan A.G'nin ağabeyi olduğunu söyleyen kişi de tanıdıklarını arayacağını söyledi.

Alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle ehliyetine el konulan ve daha önce de alkolden işlem yapıldığı öğrenilen A.G'ye eylemleriyle ilgili 3 maddeden 5 bin 836 lira ceza kesildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalanan sürücü E.G. de polislere direksiyonda kendisinin olmadığını ve aracı yanındaki arkadaşının kullandığını iddia etse de cezadan kurtulamadı.

E.G. de alkolmetreyi üflemeyi reddedince ilgili maddelerden 3 bin 850 lira cezai işlem yapıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Üngüt Mahallesi'nde durdurulan kamyonetin sürücüsünün de 0,62 promil alkollü olması dolayısıyla ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 lira da ceza yazıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi
238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi
Ürün etiketlerine sıkı denetim
Ürün etiketlerine sıkı denetim
Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma
Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma
Dulkadiroğlu’nda karla mücadele çalışmaları gecede sürdü
Dulkadiroğlu’nda karla mücadele çalışmaları gecede sürdü
Kahramanmaraş'ta yaylada mahsur kalan aile jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yaylada mahsur kalan aile jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber