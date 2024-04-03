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Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun mesaisi başladı.

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun mesaisi başladı.

03 Nisan 2024 Çarşamba 14:25

Narlı Ovası'nda sarımsak çapalama işleri için bir araya gelen tarım işçileri, hem oruç tutarak hem de geçimlerini temin edebilmek için zorlu bir çalışma sürecine girdiler.

Binlerce dönüm araziye dikilen sarımsakların tarlada bakımı, çapalama, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemleri başladı. Güneydoğu Anadolu ve bölgeden gelen tarım işçileri, Kahramanmaraş'ın bereketli topraklarında sarımsak yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyorlar.

Kahramanmaraş’ta neredeyse dört mevsim tarım yapıldığı ve bu sezon bol yağışlarla bereketli bir yılın beklendiği belirtiliyor. Ziraat Odası'nın bildirdiğine göre, tarım işçilerinin tam gün çalışma ücreti 500 lira olarak belirlendi. Deprem sonrası işlerinden olan vatandaşlar da kendi bölgelerinde tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Narlı Ovası'nda sarımsak yetiştirme çalışmaları devam ederken, tarım işçilerinin emekleriyle verimli bir sezon geçirilmesi hedefleniyor.

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Kahramanmaraşta Tarım Işçilerinin Zorlu Mesaisi Başladı
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