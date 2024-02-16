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Kahramanmaraş tanıtım günleri başladı!

İstanbul da Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu organizasyonuyla Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Atatürk Havalimanı İl Tanıtım Günleri festival alanı C Terminalinde Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri başladı.

Kahramanmaraş tanıtım günleri başladı!

Kahramanmaraş tanıtım günleri başladı!

İstanbul da Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu organizasyonuyla Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Atatürk Havalimanı İl Tanıtım Günleri festival alanı C Terminalinde Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri başladı.

16 Şubat 2024 Cuma 12:04

Resmi açılışı Cumartesi günü yoğun protokol katılımıyla gerçekleşecek olan Kahramanmaraş Günleri ilk gününde Şevket Gürlek konseri vardı.

MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç; Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde zarar gören esnafın katıldığı festivale yöresel baharattan dondurmaya, bakır işinden yemeniye akla gelen ne varsa burada. Üstelik memleketimiz mutfağının seçkin lezzetleri de sıcak alanımızda sizlerle dedi.

"DANS ETTİREN ACI MARBİ BİBER TADIN"

Maraş Biberi denildiğinde akla ilk gelen ulusal markamız MARBİ de yerini aldı. Kahramanmaraş nerede biz oradayız diyen MARBİ ailesi her zaman şehrimiz için varız dedi. İki Gazeteci Fatma Ece Gödeoğlu ve Eyüp Kadir Kılcı olarak birlikte ziyaret ettiğimiz MARBİ stantında yeni mahsülleri sizler için tattık. Pazar gününe kadar sürecek olan Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine bir gününüzü ayırın tüm eş dost tanıdık kimse varsa davet edin, birlikte hem ziyaret alışveriş keyfi yaşayın. Çünkü tüm esnaf Kahramanmaraş'tan geldi.

"KAHRAMANMARAŞ URMU DUTU VE NANE PEKMEZİ TATMALISINIZ"

Memleketimizin toprağa yetişen ürünlerden hasat üretim yapan Pınarbaşı Urmu Dutçu Halil de etkinlikte yer alıyor.

Kahramanmaraş Bakır İşi, Köşger elinden yemeni, çarık ve deri işleri ve tüm kamu kuruluşları yer alıyor. Hergün bir konser olduğunu da yazalım.

"AYNUR ÖZDEMİR KONSERİ KAÇMAZ"

İkinci günde Türk halk Müziği sanatçımız Aynur Özdemir sahne alacak.

İlk Defa Fuara Katılan Gödezade Baharatları ve Akkurt Baharat'ın standında Maraş tarhanasını güzelliğini tatmalısınız. Her iki baharatçımız da aile fertleri misafirleri karşılıyor. Vakit ayırın tanışın.

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Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Başladı!
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