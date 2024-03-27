Kahramanmaraş’ın Dijital Kütüphanesi Hayata Geçti

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kahramanmaraş Araştırma Merkezi ve konağı, elde ettiği tüm doküman ve materyalleri dijitale taşıdı. Depremde hayatını kaybeden Yaşar Alpaslan öncülüğünde gerçekleşen çalışmada sona gelindiğini aktaran Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş ile ilgili bilgi ve belgenin ulaşım kolaylığına dikkat çekti.

Çalışmanın 2019 yılında başlatıldığını dile getiren Başkan Okay, proje ile ilgili şunları söyledi: “Kahramanmaraş küllerinden doğuyor. 2019 yılında başlamış olduğumuz çalışmalar meyvesini verdi. O tarihten bu güne kadar Kahramanmaraş ile ilgili tüm kaynaklar tarandı. Temin edilen bilgiler Kahramanmaraş Araştırmalar Merkezi’nde derlendi. Tüm bu bilgi ve belgelerin dijital olarak sunulması önemliydi. Bugün geldiğimiz noktada tüm bu bilgilerin dijitalleşmesi sağlanmış durumdadır. Belediyemizin web sitesinde bulunan e-kütüphane bölümünden bu bilgi ve belgelere ulaşıla bilir. Burada amaç akademik çalışmalara katkı sağlamak, şehrimizin tarihine ışık tutmaktadır. Bu çalışmanın öncüsü de Yaşar Alpaslan’dır. Kahramanmaraş Araştırmalar Merkezi’ne de onun ismini verdik. Kahramanmaraş’ımıza ve akademik camiaya hayırlı ve uğurlu olsun.”