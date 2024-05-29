Kahramanmaraş’ın ilk hibrit otobüsleri yollarda!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için geçtiğimiz aylarda araç filosuna kazandırılan 10 hibrit otobüs hizmete başladı. Son teknolojiyle donatılmış, çevre dostu ve özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun hibrit otobüsler; Doğukent – KSÜ Avşar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi – KSÜ Avşar, Sanayi – KSÜ Avşar ve Sular Hastanesi – KSÜ Avşar güzergâhlarında toplu taşıma hizmeti sunuyor. Şehrin ilk hibrit otobüsleriyle seyahat etme imkânı bulan vatandaşlar, otobüslerin çok konforlu olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Hibrit Otobüsler Konforlu ve Çevre Dostu”

Turan Akgün, “Son derece sessiz çalışan ve çevre dostu olan hibrit otobüsleri şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Haluk Akınbingöl, “Lise son sınıf öğrencisiyim. Hibrit otobüsler şehrimizde olabilecek en güzel toplu ulaşım araçlarından bir tanesi. Çevre dostu olması da çok önemli. Hibrit otobüslerle seyahat etme fırsatım oldu. Gerçekten son derece konforlu otobüsler. Şehrimiz için güzel hizmet” diye konuştu. Mustafa Emre Karabulut ise, “Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyim. Hibrit otobüslerle seyahat etmek çok konforlu. Araçlar hem geniş hem de çok rahat. Hava kirliliğinin önüne geçme açısından da son derece güzel” ifadelerini kullandı.