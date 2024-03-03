Kahramanmaraş’ın sanayi hafızası tarihin notlarını paylaştı!

Neşe Yıldızhan’ın hazırlayıp sunduğu Kent Kulisi programında konuşan Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın tarihte yaşadığı ekonomik süreç ve yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Kahramanmaraş Türkiye’nin değil, Avrupa’nın örgü merkezi haline geldi”

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerini rahmet, yaralarına şifa dileyerek sözlerine başlayan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş öncesinde bir tarım topluluğuydu. En büyük sanayi işlemleri çırçır, çeltik, un fabrikalarıydı. Daha sonra 1972 yılında Kahramanmaraş’ta iplik fabrikası kuruldu. Bu fabrikanın 36 ortağı vardı bununda bir tanesi bendim. O zaman da kullandığımız makineler ile günümüzdeki makineler arasında dağlar kadar fark var. O zaman da ürettiğimiz iplikleri maalesef yurtdışına satamıyorduk, yurtiçinde değerlendiriyorduk. Duraklama dönemi sonrası 1984 Şubat ayında yeni firmamızın temeli atıldı. Daha önce servet beyanı alınırdı. Rahmetli Özal bu beyan yerine, ‘bu yatırımı yapın ben nerden geldiğini sormayacağım’ dedi. Hatta ödediğimiz paranın yüzde 5’ni tekrar iade edeceğini söyledi. Bu kapsamda ilk teşvik belgesi alan kişi olarak kayıtlara geçtik ve ilk anonim şirketini kurduk. Gelişen teknolojiyle birlikte yürümesini bildik. O yıllarda gümrük olmadığı gibi Kahramanmaraş’ta hiçbir bankanın kambiyo şubesi yoktu. Satın alınan makinelerin parasını diğer kambiyo şubesi olan illerden gönderebilirdik. Zor şartlarda ilk örgü tesisini kurarak, bir atılım yaptık. Hatta bu girişimlerimiz arkadaşlarım tarafından böyle giderse batacak yorumlarına dahi neden oldu. Şimdi ise örgüde Kahramanmaraş Türkiye’nin değil, Avrupa’nın örgü merkezi haline geldi” dedi.

Kahramanmaraş’ın ihracatla başlangıcı hakkında bilgiler paylaşan Balcıoğlu, “Rahmetli Özal’ın bir hayali vardı. Bu kapalı ekonomiyi dünyaya açmaktı. Hayaldi gerçek oldu. Bu yolda bizlere bakmayı öğrettiler. Bu işleri ne kadar iyi yaptığınız yetmiyor, satmanız gerekli. Bu kapsamda kentimizde okuyan öğrencilerle birlikte turizm elçileri oluşturarak, güzel bir adım attık. Gayet verimli ve sonuç aldığımız bir proje oldu. Bu öğrenciler eğitim ve çalışma hayatı sonrası döndükleri ülkelerinde şehrimizin ürünlerinin tanıtımını yaptı. Böylece zamanında bana ‘batacak bu deli’ diyen insanlar delilik yarışına girerek, kentimiz böyle bir ivme kazandı” diye konuştu.

Şimdilerde ise yeni projelere imza attıklarını belirten Balcıoğlu, “2022’den gelen bizim bir kompozit ahşap plaka üretimimiz var. Özellikli bir plaka ve bununla ilgili saha İstanbul'da savunma sanayinde çalışmalar yapıyoruz. Çok daha basit ürünleri çok daha pahalı ithal ettiğimiz ürünleri artık Türkiye'de biz yapıyoruz ve bunu savunma sanayine monte etmek istiyoruz. Hem roket sanayi, tekne, hem de rüzgar enerji santrallerinin kanat yapımında kullanılmak üzere arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu konuda biraz daha hızlı çalışacağız. Biraz daha hızlı yürümek istiyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor her şey bu değişime ayak uydurmak istiyoruz. Bizim yaptığımız plakanın özelliği karbon monoksit salgılamıyor. Yani insanı öldürmüyor. Çok geç tutuşuyor, çok geç yanıyor ama yandığında da su buharı salgılıyor” ifadelerine yer verdi.

Siyasetin kendine göre bir kulvar olmadığını ve kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Balcıoğlu, dünya için yaptıkları projelerle anılmak istediğini belirterek, sözlerini tamamladı.