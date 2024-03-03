Yeniden Refah Kahramanmaraş Büyükşehir adayı Muhammed Aydoğar projelerini açıkladı!

Yürüttükleri seçim kampanyası ile halktan büyük ilgi gören, yapılan seçim anketlerinde zirveye yerleşen Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş için hazırladıkları projeleri kamuoyu ile paylaştı. Ulaşımdan Turizme, Teknik Belediyecilikten sosyal belediyeciliğe, Yeşil temalı projelerden çevreye kadar şehrin ve şehir insanının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek projeler şimdiden büyük beğeni topladı.

ALTIN ÜÇGEN TİCARET MERKEZİNE DÖNECEK

“Buyurun Başlıyoruz” sloganı ile kollarını sıvayarak teknik ekibiyle hazırladığı yere sağlam basan projelerle şehri yeni görünümüne kavuşturmayı hedefleyen Aydoğar, Ulucami-Valilik binası ve Şeyhadil caddesini kapsayan altın üçgeni şehrin ticaret merkezi olarak ilan edecek. Tarihi Kapalı çarşı ile Modern iş yerlerini bir araya getirerek ticaret merkezini hayata geçirecek. Yeni mimari tasarımla otantik tasarımı birleştirecek olan Aydoğar, bölgeyi araç trafiğine kapatarak yayalaştırmayı hedefliyor.

GÖREVE 5 BİN KONUTLA BAŞLAYACAK

Hemşehrilerinin görevi tevdi etmesi sonrasında Aydoğar’ın ilk yapacağı projelerden biri toplu konut olacak. 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan hak sahiplerine bakanlık konut yaparken, kiracı durumunda olan ve evi olmayan vatandaşların da yararlanacağı 2+1-3+1 şeklindeki 5 bin konut Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun ödeme koşulları ile yapılıp kura ile teslim edecek.

TRABZON CADDESİ İSTİKLAL CADDESİNE DÖNECEK

Başkan adayı Aydoğar, Kahramanmaraş’ın en eski caddelerinden biri olan Trabzon Caddesini de prestij caddesi haline getirecek. Trabzon Caddesini İstanbul’un ünlü İstiklal Caddesine çevirecek olan Aydoğar, Müftülük ile Kıbrıs meydanına nostaljik tramvay koyarak turist çekecek. Ulucami-Kapalı Çarşı-Valilik-Trabzon Bulvarı-Demirciler Çarşısı- altın üçgenini yerli ve yabancı turist akınına uğratacak dev hamleye hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ’A YENİ BİR İLÇE KAZANDIRILACAK

Kahramanmaraş’ın yeni yerleşim yeri olarak gösterilen Önsen bölgesini yeni ilçe yaparak yerinde idareyi öneren Yeniden Refah Partisi Adana Yolunun Türkoğlu sınırına, Çokran’a kadar olan bölgeyi Karşı Yaka olarak yeni ilçe yapacak.

MENZELET BARAJI COMO GÖLÜ OLABİLİR

Aydoğar’ın yine dikkat çeken projelerden biri de Menzelet ve Klavuzlu barajını İtalya’nın ünlü Como gölüne çevirmesi. Yatay Yollu mimari ile önce arıtma tesisleri ve altyapısının tamamlanacağı alanimara açılacak, baraj etrafında tek katlı ve en fazla iki katlı bahçeli müstakil evleri özendirilecek. Evlerin otoparkları, sosyal donatılar, yürüyüş alanları bölgeye renk katacak.

KAHRAMANMARAŞ’A METRO NEDEN OLMASIN

Yıllardır şehir insanının beklentisi olan hafif raylı ve metro sistemini projeleri arasına sokan Aydoğar günlerce üzerinde çalıştığı Metro’yu Necip Fazıl Hastanesi ile Üniversite arasında fakat şehir merkezinde ring oluşturarak götürecek. Yer yer hatları yeraltına almayı hedefleyen Aydoğar, şehir trafiğini aksatmadan metro hattını sorunsuz çalıştıracak.

BERTİZ’E TÜNEL

Kahramanmaraş’ın kazma bağlarından 850 rakımdan Bertiz’e iki tünel açmayı da hedefleyen Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, yatay yollu mimarinin önünü açacak. Bahçeli gerek villa gerek müstakil ev yapımlarını özendirecek, komşuculuk ilişkilerini yeniden üst seviyeye çıkartacak.

BASIN MERKEZİ VE TOPTANCILAR SİTESİ

Depremde yara alan kent basını için kentsel dönüşüme girdirecekleri eski Sanayi Sitesinde basın center yapmayı hedefleyen Aydoğar, kent basınını kiradan kurtaracak, toplantı odaları ortak stüdyo odalarını içeren bir yapıya büründürecek. Yine depremde hasar gören toptancılar sitesi 1 yıl içerisinde modern görüntüsüyle esnaflara kavuşturulacak. Balıkçı esnafını da unutmayan Aydoğar, yine 1 yıl gibi kısa bir sürede balıkçı esnafı için de bir site yapacak.

YENİ YOLLAR VE ARTELLERLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Trafikte master planını hazırlamaya şimdiden başlayan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeni yollar ve kavşaklarla trafiği rahatlatacak. Çevre yollarından uzun ringlerle trafik dağıtımını yapacak alternatifler ele alınacak. Ayrıca teknolojik otoparklarla küçük alanlarda çok sayıda aracı içinde barındıracak otopark yapılacak.

ONİKİŞUBAT’A YENİ SANAYİ SİTESİ

Şehrin doğusunda kalan Küçük Sanayi sitesinin bir eş değerini Onikişubat’a yapmaya da hazırlanan Başkan Adayı Aydoğar, bu alanda vatandaşların ısrarlı beklentisi de karşılık bulmuş olacak. Yeni OSB alanları, Yeni Galericiler Sitesi, Küçük Sanayi Sitesinin modernleştirilmesi Aydoğar’ın projeleri arasında yer aldı.

MODEL TARIM KÖYÜ

Aydoğar’lı büyükşehir çiftçi dostu da olacak. Endüstriyel tarımın tüm imkanları çiftçilere öğretilecek, eğitim programları olarak tasarlanan binada çiftçilere katma değeri yüksek ürünler yetiştirmelerinin püf noktalarını anlatacak.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde bir birinden önemli projelerini de kamuoyu ile paylaşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar kadınlarla birlikte üniversite gençliğini de unutmadı.