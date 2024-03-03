Kahramanmaraş İttifakı, Depremzedelerin Sesi Oldu

Arıkan, “Biz, inşallah bunun sözünü şimdiden veriyoruz. Bizim ilk işimiz orta hasarlılar, uygun olmayan alanlar ve rezerv alanları! Vatandaşlarımız inşallah 31 Mart’ta bu görevi bize layık gördüklerinde ilk olarak bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, İttifakın paydaşları Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ünal Ateş ve Saadet Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Zor ile Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Murat Kozalak, Kahramanmaraş Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu'nun düzenlediği programa katılarak seslerine ses oldu.

Orta hasarlı binalar, uygun olmayan alanlar ve rezerv alanları sorununun oluşturduğu mağduriyeti yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, platform üyelerine yalnız olmadıklarını dile getirerek onların en büyük destekçisi olduğunu kaydetti.

Arıkan, şöyle konuştu: “Orta hasarlı binalar, uygun olmayan alanlar, rezerv alanları hususunda hakikaten 13 aydır bir türlü netice alınamamasının ya da bir çözüme kavuşturulamamasının sebebi nedir? Ben de sizler kadar merak ediyorum. İnşallah 1 Nisan’dan sonra biz bu sorunları çözeceğiz. Daha önce seçim beyannamemizi açıkladığımızda da bunu söyledik. Bizim böyle mega projeler, çılgın projelerle geçirecek zamanımız yok. Bizim öncelikle ilk işimiz yaralarımızı sarmak. Uygun olmayan alanlar, orta hasarlılar ve rezerv alanlarıyla ilgili bilinmezliği, çözümsüzlüğü bir an önce ortadan kaldırıp herkesin bu konuda ne yapacağını nasıl bir çözüme kavuşturulacağını öğreneceği bir sistemi öncelikle devreye sokmamız lazım. Çünkü evlerimizle, iş yerlerimizle ilgili ne olacağını akıbetinin ne olacağını hiçbirimiz ben de dâhil bilmiyorum.”

Bu konuda en büyük sıkıntının muhatap bulunamaması olduğuna dikkat çeken Arıkan, “Önemli olan şeffaf olmak, birlikte karar verebilmek. Biz, inşallah bunun sözünü şimdiden veriyoruz. Bizim ilk işimiz orta hasarlılar, uygun olmayan alanlar ve rezerv alanları! Vatandaşlarımız inşallah 31 Mart’ta bu görevi bize layık gördüklerinde ilk olarak bu sorunların üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Ateş, “Kahramanmaraş’ımızın bir çakıl taşının heba olmasını istemiyoruz”

Mevcut yetkililerin vatandaşı belirsizlik temalı açıklamalarla oyaladığını vurgulayan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilileri adım atmaya aksi takdirde istifa etmeye çağırdı.

Ateş, şu açıklamalarda bulundu: “Sizin mücadelemiz bizim mücadelemiz. Buradaki herkes memleketini sonuna kadar seven ve memleketi için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bu anlamda sizin sesinize aylardan beri kulaklarını tıkayanlar, acaba bir gün gelir vicdanlarının sesini dinlerler mi, çok merak ediyorum. Bir uygunsuz alan hikâyesi çıktı. Ne idüğü belirsiz bir hikâye? Sonra kendileri de pişman oldular. Açıklamalarını hatırlayın. Daha önce de söyledim: Önce dediler ki uygunsuz alanlara zinhar izin vermeyeceğiz. Sonra itirazlar geldi. Bilimsel bir takım raporlar geldi. Bu sefer; ya işte verebiliriz ama işte belli bir kata kadar müsaade edebiliriz, dediler. Daha sonra müsaade edeceğiz, dediler. Etsek mi etmesek mi, dediler. Bu kafayla bu şehir yönetilmez. İnsanların istediği şey milli servetin yok olup bitmesine engel olmak bu birincisi. İkincisi de belirsizliğin ortadan kalkması! Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Ben buradan bütün yetkililere bir kez daha seslenmek istiyorum: Lütfen! Bakın bir yılı geçti. Bu insanların mağduriyetini gidermek için artık bir adım atın. Eğer bir adım atmayacaksanız, oturduğunuz koltukları boşaltın. Kahramanmaraş’ımızı seviyoruz. Biz, Kahramanmaraş’ımızın bir çakıl taşının heba olmasını istemiyoruz. Bir tek ferdinin eza çekmesini istemiyoruz. Bütün sıkıntıların, sorunların çözümünü de biliyoruz. Orta hasarlı binalar rezerv alanlar ve uygun olmayan alanlar çözülmesi gereken ilk problemler. Tabi bunun yanında barınma problemi var. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bir de sakın ha sakın! Sayın yetkililer, sakın ha sakın! Rezerv alan hikâyesiyle vatandaşın malına çökmeye kalkmayın yoksa bu dünyayı size zindan ederiz.”