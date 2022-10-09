Kahramanmaraş’ın Sultanları Rakibini Ezdi Geçti

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol takımı merkez spor komplesinde Gaziantep temsilcisi Zeugma Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi.

Çok yoğun katılımın olduğu karşılaşmada temsilcimiz birinci seti 25-9, ikinci seti 25-16, üçüncü seti ise 24-9 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kazandı.

“Sporun ve sporcunun yanında olduk”

Maç sonucu kısa bir açıklama yapan takımın isim sponsoru, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımı onursal başkanı ve Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, “Bizlere çok güzel bir maç seyrettirdiler, filenin sultanlarını kutluyorum. Ayrıca tribünleri dolduran bu anlamlı maçta bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda takımımızın başarılarının devamını diliyorum. Sevdamız Kahramanmaraş ”diye konuştu.

“Hedefimiz 1.lig”

Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya ise, “Öncelikle Kahramanmaraş halkı bizi ilk maçımızda yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Başta isim sponsorumuz Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu başkanımıza baştan bu yana her zaman destek olduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca takımımıza sponsor olan destek veren iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Biz hedefimizi belirlemiştik ve bugün burada bunun neticesini gördük ama bu yetmez diyoruz ve inşallah 1. Lige yükselip şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Galibiyetin önemine değinen takımın genel koordinatörü Ahmet Paksoy, “ Güzel bir galibiyet oldu ve biz tam olarak bunu yapmak istiyoruz inşallah daha güzel başarılara imza atacağız destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Maçtaki atmosfer hakkında konuşan takım kaptanı Zehra Coşkunsu ise şunları kaydetti, “İlk maçımızın kendi evimizde kendi seyircimiz önünde olması önemliydi ve hedefimiz 1. Lig ama adım adım ilerlemek istiyoruz bizim için çok kolay yâda çok zor maç olmayacak her maç bizim için Play-Off düzeyinde çünkü hedefimiz 1. Lig. Bize bu atmosferi bize yaşattıkları için Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ediyoruz.”

Takım oyuncularından Esra Betül Çetin, “ilk maçımız olduğu için çok heyecanlıydık ve çok güzel bir atmosfer vardı bu gün bizi yalnız bırakmadılar ve buda bizi çok mutlu etti. Karşılaşmada tüm arkadaşlarım üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve çok zorlanmadan ilk galibiyeti aldık çok mutluyuz” dedi. dedi.

Takım oyuncularından Sultan Keser ise, “Yeni takım arkadaşlarımızla yaklaşık iki aydır bir aradayız çok güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum hem takım arkadaşlarımız hem yönetim hem de Kahramanmaraş açısından tribünler bunu bize çok iyi gösterdi ve galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Son olarak takım oyuncularından Sena Özdilek ise şunları söyledi, “Bizim hedefimiz 1. Lig ama maç, maç gidiyoruz, rakibimize de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir atmosferdi takımımı tebrik ediyorum ve inşallah bundan sonraki maçlarımızda Kahramanmaraş’tan bu desteklerini bekliyoruz.”