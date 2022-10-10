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Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, kendi evinde karşılaştığı Igdırspor’la 1-1 berabere kaldı.

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, kendi evinde karşılaştığı Igdırspor’la 1-1 berabere kaldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, 2022-2023 futbol sezonunun ilk hafta maçında Kuşadasıspor’a 3-1 mağlup olarak sezona yenilgi ile başladı.

Ligin 2. Hafta maçında kendi sahasında Gümüşhanespor’u konuk eden Kahramanmaraşspor bu maçtan da 0-0 beraberlikle ayrılarak ligde ilk puanını almıştı. Kırmızı beyazlılar, 3. Hafta maçında ise İstanbul temsilcisi Bayrampaşspor ile 1-1 berabere kalmış, 4. Hafta maçında ise Karamanspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Ligde oynadığı 4 maçtan da galibiyet yüzü görmeyen Kahramanmaraşspor’da alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik Sorumlu Tansu Yaan ile de yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, sezonun 5. Hafta karşılaşmasında ise Trabzon temsilcisi Ofspor’a konuk oldu. Of İlçe Stadyumunda oynanan maçta her iki takımda pozisyon bulmakta dahi zorlanırken, karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu maç sonrası evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü konuk eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor 1-1’lik eşitlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapatırken alınan bu sonuçla Kahramanmaraşspor, puanını 4’e yükseltti.

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Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor Berabere Kaldı!
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