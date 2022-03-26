Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...

Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Varank, “Burası sanayi, teknoloji, tarih, gastronomi ve turizmde adından söz ettiren bir şehir. Şehrimizin gelişimi için gerek bakanlık gerekse hükümetimiz nezdinde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’la gurur duyuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz

Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Varank, “Burası sanayi, teknoloji, tarih, gastronomi ve turizmde adından söz ettiren bir şehir. Şehrimizin gelişimi için gerek bakanlık gerekse hükümetimiz nezdinde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’la gurur duyuyoruz” dedi.

26 Mart 2022 Cumartesi 14:37
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için şehre gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de yer aldı. Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından Bakan Varank’a kültür yayınlarından hediye etti.

Bakan Varank’a Teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı Kahramanmaraş’ta misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Güngör, “Ziyaret programı kapsamında, ilk olarak Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da teşrifleriyle Kuyumcukent’te Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi’nin açılış törenini gerçekleştirdik. Daha sonra bakanımızla birlikte şehrimizde faaliyet gösteren değerli sektör temsilcilerimiz ve iş adamlarıyla bir araya geldik. Sağ olsun Bakanımız programı kapsamında Büyükşehir Belediyemize gelerek bizleri de ziyaret etti. Çalışmalarımız ile ilgili bilgileri paylaştık. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın Potansiyeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Programımız kapsamında Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’den çalışmalar ile ilgili bilgiler aldık. Kahramanmaraş, ülkemiz için çok önemli bir şehir. Burası sanayi, teknoloji, tarih, gastronomi ve turizmde adından söz ettiren bir şehir. Şehrimizin gelişimi için gerek bakanlık gerekse hükümetimiz nezdinde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’la gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!
Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!
Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de
Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de
Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti
Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti
Yağlıcıoğlu baklava lezzet reyhasıyla İstanbul’u büyüledi
Yağlıcıoğlu baklava lezzet reyhasıyla İstanbul’u büyüledi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber