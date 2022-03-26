Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için şehre gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de yer aldı. Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından Bakan Varank’a kültür yayınlarından hediye etti.

Bakan Varank’a Teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı Kahramanmaraş’ta misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Güngör, “Ziyaret programı kapsamında, ilk olarak Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da teşrifleriyle Kuyumcukent’te Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi’nin açılış törenini gerçekleştirdik. Daha sonra bakanımızla birlikte şehrimizde faaliyet gösteren değerli sektör temsilcilerimiz ve iş adamlarıyla bir araya geldik. Sağ olsun Bakanımız programı kapsamında Büyükşehir Belediyemize gelerek bizleri de ziyaret etti. Çalışmalarımız ile ilgili bilgileri paylaştık. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın Potansiyeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Programımız kapsamında Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’den çalışmalar ile ilgili bilgiler aldık. Kahramanmaraş, ülkemiz için çok önemli bir şehir. Burası sanayi, teknoloji, tarih, gastronomi ve turizmde adından söz ettiren bir şehir. Şehrimizin gelişimi için gerek bakanlık gerekse hükümetimiz nezdinde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’la gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.