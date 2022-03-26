Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında ay boyunca tiyatro gösterileri, söyleşi, konferans, konser gibi çeşitli programlar Kahramanmaraşlılarla buluşturuluyor.

Bu kapsamda, Salman Kapanoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Delibahar’ adlı tiyatro sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oyun sonrası sahneye çıkarak oyunu yazan ve yöneten Salman Kapanoğlu ve oyuncuları tebrik eden Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinliklerimize siz değerli hemşehrilerimizin göstermiş olduğu ilgi bizleri gerçekten çok memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte de birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimizde de bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.