Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek

Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, ‘Delibahar’ adlı tiyatro sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi

Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, ‘Delibahar’ adlı tiyatro sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

26 Mart 2022 Cumartesi 14:49
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında ay boyunca tiyatro gösterileri, söyleşi, konferans, konser gibi çeşitli programlar Kahramanmaraşlılarla buluşturuluyor.

Bu kapsamda, Salman Kapanoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Delibahar’ adlı tiyatro sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oyun sonrası sahneye çıkarak oyunu yazan ve yöneten Salman Kapanoğlu ve oyuncuları tebrik eden Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinliklerimize siz değerli hemşehrilerimizin göstermiş olduğu ilgi bizleri gerçekten çok memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte de birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimizde de bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!
Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!
Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de
Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de
Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti
Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber