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Kahramanmaraşlı öğrenciler LGS’de Türkiye şampiyonu oldu

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan Elbistanlı iki öğrenci, Türkiye 1.’si oldu.

Kahramanmaraşlı öğrenciler LGS’de Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraşlı öğrenciler LGS’de Türkiye şampiyonu oldu

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan Elbistanlı iki öğrenci, Türkiye 1.’si oldu.

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:37

20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS merkezi sınav kapsamında öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. İlk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı. İkinci oturumda ise öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı.

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı.

Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

Kahramanmaraş genelinde ise 3 öğrenci tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Elbistan, il genelinde iki Türkiye birincisi çıkararak büyük başarı elde etti.

İsmail Yalçınöz ve Zehra Çelebi isimli öğrenciler, tüm soruları doğru cevapladı ve Türkiye birincileri arasında yerini aldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Liselere Geçiş SistemiLgsKahramanmaraşElbistan
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