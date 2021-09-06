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Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü

Kahramanmaraşlı siyasetçi Mustafa Akpınar’ın manevi evladı dünya evine girdi.

Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü

Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü

Kahramanmaraşlı siyasetçi Mustafa Akpınar’ın manevi evladı dünya evine girdi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 19:15
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MHP Kahramanmaraş teşkilatında önemli görevlerde bulunan Mustafa Akpınar ile Lütfiye Akpınar çiftinin manevi evladı olan astsubay Halil Yavuz Özcan, polis memuru Emine Taşhan ile evlendi.

Çiftin mutlu günü için düzenlenen düğün törenine, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak parti Dulkadiroğlu ilçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Spor Kulübü eski Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, BBP MYK üyesi Bilal Odunkıran, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı, Milliyetçi ve Ülkücü Camianın sevilen isimleri, Ülkü Ocakları Önceki Dönem il Başkanı Mesut Kaplanve çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş ve Düzce’de düzenlenen düğün törenlerinde çiçeği burnunda çift mutluluğa ilk adımı attı.

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Kahramanmaraşlı Siyasetçi Akpınar’ın Mutlu Günü
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