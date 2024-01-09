Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı

Kahramanmaraş’ta 10 yeni hibrit otobüs hizmete giriyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada konforu artırmak için filosuna 10 yeni hibrit otobüs kazandırıyor. Başkan Güngör, “Çevre dostu ve özel gereksinimli hemşehrilerimizin kullanımına son derece uygun bu otobüslerin sayısını artırarak toplu taşımada daha ulaşılabilir ve standardı yüksek Kahramanmaraş için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta 10 yeni hibrit otobüs hizmete giriyor!

Kahramanmaraş’ta 10 yeni hibrit otobüs hizmete giriyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada konforu artırmak için filosuna 10 yeni hibrit otobüs kazandırıyor. Başkan Güngör, “Çevre dostu ve özel gereksinimli hemşehrilerimizin kullanımına son derece uygun bu otobüslerin sayısını artırarak toplu taşımada daha ulaşılabilir ve standardı yüksek Kahramanmaraş için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.

09 Ocak 2024 Salı 14:40

Kahramanmaraşlılara daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet noktasında hizmet binaları, ekipman ve araç filosunu daima güçlendirmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada standardı artırmak için 10 yeni hibrit otobüsü filosuna kazandırıyor. Maliyeti tamamen öz kaynaklardan karşılanan 10 yeni otobüsün 2 tanesi Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. Kalan 8 otobüsün de ay sonuna kadar teslim alınmasıyla son teknolojiyle donatılmış, çevre dostu ve özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hibrit otobüsler şehir merkezinde seferlerine başlayacak.

Toplu Taşımada Konforu Artırıyoruz

Teslim alınan otobüsleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir içi toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek, ulaşımda standardı artırmak için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu noktada toplu taşıma filomuzu yeniliyor ve daha konforlu hale getiriyoruz. Maliyetini tamamen öz kaynaklarımızdan karşıladığımız 10 hibrit otobüsü ay sonuna kadar hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çevre dostu ve özel gereksinimli hemşehrilerimizin kullanımına son derece uygun bu otobüslerin sayısını artırarak toplu taşımada daha ulaşılabilir ve standardı yüksek Kahramanmaraş için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 10 Yeni Hibrit Otobüs Hizmete Giriyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Osman Okumuş, “Şehitlerimize vefa borcumuz var”
Osman Okumuş, “Şehitlerimize vefa borcumuz var”
Kahramanmaraş’ta 3.9 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş’ta 3.9 şiddetinde deprem
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!
Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!
Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber