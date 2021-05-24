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Kahramanmaraş’ta 56 noktada çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24 Mayıs Pazartesi tarihli çalışma takvimini yayınladı.

Kahramanmaraş’ta 56 noktada çalışma

Kahramanmaraş’ta 56 noktada çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24 Mayıs Pazartesi tarihli çalışma takvimini yayınladı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:25
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24 Mayıs Pazartesi tarihli çalışma takvimini yayınladı.

İŞTE KENT GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMLARIN LİSTESİ

PARK MEYDAN VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

Andırın Millet Bahçesi

Pazarcık Millet Bahçesi

Yeşilgöz Çevre Düzenleme

Boğaziçi Park Yapımı

Avcılar Mah. Anıt Ağaç Çev. Düz

Hacı İbrahim Uşağı Köy Mey.

YAPI İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Önsen Köprü Yapımı

Hayvan Barınağı

Otogar Tadilat

Saçaklızade Konut Yapımı

Ekinözü Sağlık ve Turizm Merkezi

Ekinözü Mezbahane

Türkoğlu İtfaiye

Göksun İtfaiye

Nurhak Kullar,Tatlar Mil. Kon. Tad

Yedikuyular Bungalov Evleri

PARKE, BAZALT ÇALIŞMALARI

Onikişubat

Otogar

Barbaros

Hacı Bayram Veli

Merkez

Andırın

Darıovası

Merkez

Göksun

Ericek

Dulkadiroğlu

Güzelyurt

Merkez

Pazarcık

Merkez

Yukarıhöcüklü

Elbistan

Geçit

Afşin

Seferhoca

YOL,ASFALT VE KÖPRÜ/MENFEZ ÇALIŞMALARI

Dulkadiroğlu

Sanayi

Kılağlı

Bulanık

Baydemirli

Göksun

Hacıkodal

Fındık

Yeniyapan

Türkoğlu

Kelibişler

Tahtalıdedeler

Kadıoğlu Çiftliği

Çağlayancerit

Yaşıl Yaylası

Emiruşağı

Ayranpınarı

Onikişubat

Fatmalı

Ilıca

Tekir

Yenicekale

Elbistan

Kışla

Geçit

İkizpınar

Pazarcık

Hürriyet

Büyüknacar

Tetirli

Harmancık

Afşin

İnci

Yazıköy

Seferhoca

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Kahramanmaraş’ta 56 Noktada çalışma
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