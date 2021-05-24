Kahramanmaraş’ta 56 noktada çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24 Mayıs Pazartesi tarihli çalışma takvimini yayınladı.
İŞTE KENT GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMLARIN LİSTESİ
|
PARK MEYDAN VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
|
Andırın Millet Bahçesi
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Pazarcık Millet Bahçesi
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Yeşilgöz Çevre Düzenleme
|
Boğaziçi Park Yapımı
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Avcılar Mah. Anıt Ağaç Çev. Düz
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Hacı İbrahim Uşağı Köy Mey.
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YAPI İNŞAAT ÇALIŞMALARI
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Önsen Köprü Yapımı
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Hayvan Barınağı
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Otogar Tadilat
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Saçaklızade Konut Yapımı
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Ekinözü Sağlık ve Turizm Merkezi
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Ekinözü Mezbahane
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Türkoğlu İtfaiye
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Göksun İtfaiye
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Nurhak Kullar,Tatlar Mil. Kon. Tad
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Yedikuyular Bungalov Evleri
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PARKE, BAZALT ÇALIŞMALARI
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Onikişubat
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Otogar
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Barbaros
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Hacı Bayram Veli
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Merkez
|
Andırın
|
Darıovası
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Merkez
|
Göksun
|
Ericek
|
Dulkadiroğlu
|
Güzelyurt
|
Merkez
|
Pazarcık
|
Merkez
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Yukarıhöcüklü
|
Elbistan
|
Geçit
|
Afşin
|
Seferhoca
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YOL,ASFALT VE KÖPRÜ/MENFEZ ÇALIŞMALARI
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Dulkadiroğlu
|
Sanayi
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Kılağlı
|
Bulanık
|
Baydemirli
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Göksun
|
Hacıkodal
|
Fındık
|
Yeniyapan
|
Türkoğlu
|
Kelibişler
|
Tahtalıdedeler
|
Kadıoğlu Çiftliği
|
Çağlayancerit
|
Yaşıl Yaylası
|
Emiruşağı
|
Ayranpınarı
|
Onikişubat
|
Fatmalı
|
Ilıca
|
Tekir
|
Yenicekale
|
Elbistan
|
Kışla
|
Geçit
|
İkizpınar
|
Pazarcık
|
Hürriyet
|
Büyüknacar
|
Tetirli
|
Harmancık
|
Afşin
|
İnci
|
Yazıköy
|
Seferhoca