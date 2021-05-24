Pazarcık Kırsalına Ulaşım Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesine bağlı mahalle ve grup yolları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından iyileştiriliyor. Ekipler tarafından sathi kaplama yapılan Tetirlik - Armutlu - Çiçekalanı grup yolunda sona yaklaşıldı. Mahallelerden ilçe merkezlerine ulaşım için kullanılan toplamda 4 kilometrelik yoldaki çalışmalar kısa süre içinde tamamlanacak. Öte yandan Büyüknacar Mahalle Yolu’nun ulaşıma engel teşkil eden zemini ise yama çalışmaları sonrası düzenlendi. Toplamda 7 kilometre uzunluğa sahip yolun, 3 kilometrelik bölümünde uygulamalar tamamlandı.

Öğrencilerimiz Ulaşımda Zorlanıyordu

Çalışmaların gerçekleştirildiği mahalleler arasından Çiçekalanı Mahalle Muhtarı Murtaza Osanç; “Özellikle yollarda yağış sonrası ciddi bir bozulma meydana geliyordu. Bu yolu sadece üç mahallemiz kullanmıyor. Transit geçişler için de kullanılıyor. Tahmin ediyorum, 10-20 bin hemşehrimiz buradan istifade ediyor. Artık öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, memurlarımız rahatça ulaşım sağlayacak. Mahallelerimizde yapılan her hizmet bizler için değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.