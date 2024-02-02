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Kahramanmaraş’ta 6 şubat depremleriyle ilgili rakamlar değişti!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat‘ta yaşanan asrın felaketi sonrası bölgedeki hasar tespit tablosu güncellendi.

Kahramanmaraş’ta 6 şubat depremleriyle ilgili rakamlar değişti!

Kahramanmaraş’ta 6 şubat depremleriyle ilgili rakamlar değişti!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat‘ta yaşanan asrın felaketi sonrası bölgedeki hasar tespit tablosu güncellendi.

02 Şubat 2024 Cuma 12:24

Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kent genelindeki hasar tespit icmal tablosunu yayınladı.

Bu tabloya göre, 100.307 bina hasarsız, 81.170 az hasarlı, 6.048 orta hasarlı, 35.714 ağır hasarlı, 7.491 yıkık, 4.434 acil yıkılacak, 3.995 binada ise tespit yapılamadığı kayıtlara geçti.

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için 1.514 başvuru yaptığı genel toplamda ise, bina sayısı 239.159, bağımsız bölüm 559.119, acil-ağır-yıkık-orta bina sayısı 53.687, toplam acil-ağır-yıkık-orta konut sayısı 111.241, toplam acil-ağır-yıkık-orta ticarethane sayısı 20.493, toplam acil-ağır-yıkık-orta ahır sayısı 3.966, toplam acil-ağır-yıkık-orta diğer hane sayısı ise 2.470 olarak kayıtlara geçti.

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Kahramanmaraş’ta 6 şubat Depremleriyle Ilgili Rakamlar Değişti!
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