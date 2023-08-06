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Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş bulvarı’nda 3. Etaba başladı

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesinde etaplar halinde çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda üçüncü etaba başladı. Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik kısmın asfaltı baştan uca yenileniyor.

Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş bulvarı’nda 3. Etaba başladı

Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş bulvarı’nda 3. Etaba başladı

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesinde etaplar halinde çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda üçüncü etaba başladı. Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik kısmın asfaltı baştan uca yenileniyor.

06 Ağustos 2023 Pazar 13:18

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesi kapsamında bölgede asfalt, yaya yolu, refüj ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarında üçüncü etaba geçildi. Yurt Kavşağı’ndan Çocuk Yuvası Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik kısmın asfaltı baştan uca yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Binevler Bölgesi Cadde Yenileme projesinde ekiplerimiz etaplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı’ndan Yurt Kavşağı’na kadar uzanan arterde tamamlanan çalışmaların ardından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda üçüncü etaba başlandı. Bölgede gerçekleştirilen asfalt, refüj, yaya yolu ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterler bölgenin katma değerini artıracak” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 3. Etaba Başladı
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