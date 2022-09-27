Kahramanmaraş’ta Arkadaş Bulmak İsterken Gasp Edildi

Edinilen bilgiye göre, internet üzerindeki arkadaş bulma uygulaması üzerinden tanıştığı kişiler tarafından gasp edilen bir kişi emniyete müracaatta bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli İ.Y’den müştekiye ait kredi kartı ile kimlik kartı, diğer şüphelilerden ise müştekinin kredi kartı ile satın almış oldukları 2 adet cep telefonu ve diğer malzemelerle birlikte müştekiye ait olduğu tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Y., B.Y. ve A.S ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.