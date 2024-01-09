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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi’nin İnşası Sürüyor

Şehir tasarım projesi kapsamında birçok noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası sürüyor. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi’nin İnşası Sürüyor

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi’nin İnşası Sürüyor

Şehir tasarım projesi kapsamında birçok noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası sürüyor. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları devam ediyor.

09 Ocak 2024 Salı 16:26

Yeni Kahramanmaraş vizyonu noktasında kalıcı konuttan köy evine, sosyal donatıdan yeşil alanlara, turizmden sağlık tesislerine tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesi de hızla yükseliyor. 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları sürüyor.

“Yeni Kahramanmaraş Eski Canlılığına Kavuşacak”

Kentsel tasarım projesi kapsamında şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacağını ve 3 bin 500’ünün ihalesinin yapıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan şehir tasarım projesi hızla sürüyor. Şehir merkezimize toplam 10 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyemizin olduğu bu alanların ayağa kaldırılması için proje kapsamında 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Hayrullah Mahallesi’ne bin adedi Azerbaycan Devleti tarafından olmak üzere toplam 2 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılıyor. Azerbaycan Mahallemizin inşası hızla sürüyor. Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi’nin İnşası Sürüyor
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