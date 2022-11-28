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Kahramanmaraş’ta Bir Bardak Sıcak Çorba İle Gönülleri Fethettiler

Gece yarısı emniyet uygulama noktalarında, sabahın erken saatlerinde ise fabrika vardiya değişiminde sıcak çorba ikramı yapan KYS Catering, sosyal projelerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Kahramanmaraş’ta Bir Bardak Sıcak Çorba İle Gönülleri Fethettiler

Kahramanmaraş’ta Bir Bardak Sıcak Çorba İle Gönülleri Fethettiler

Gece yarısı emniyet uygulama noktalarında, sabahın erken saatlerinde ise fabrika vardiya değişiminde sıcak çorba ikramı yapan KYS Catering, sosyal projelerin önemini bir kez daha hatırlattı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:44

Özellikle kış aylarında görevlerini aksatmadan sürdüren emniyet mensuplarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen KYS Catering, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu’nun liderliğinde emniyet uygulama noktalarını ziyaret etti. Şehrin Doğu, Batı ve Güney girişlerinde yer alan emniyet noktalarında polis memurlarıyla bir araya gelen Azaplıoğlu, görevlilere kendi elleriyle çorba ikram etti. Bu gibi sosyal faaliyetleri önemsediklerini hatırlatan Azaplıoğlu, sabahın erken saatlerinde fabrika vardiya değişimlerinde de çorba ikram ettiklerini dile getirdi.

Azaplıoğlu, ortaya koydukları sosyal sorumluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Bizlerin rahatı ve huzuru için büyük fedakarlıklar yapan kıymetli emniyet mensuplarımız ve sanayi çarkımızın olmazsa olmazı çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Özellikle emniyet mensubu kardeşlerimizle bir araya gelmek ve onlarla sohbet etmek bizleri çok mutlu etti. Bu gibi çalışmaları önemsiyoruz ve inşallah sık sık yapmayı planlıyoruz. Paydaş olduğumuz fabrikalarımızda bu faaliyetimizi zaman zaman yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte çeşitli kurum önlerinde de kurumlarımızdan gerekli izinleri alarak bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman emniyet güçlerimizin ve çalışanlarımızın yanındayız.”


 

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Kahramanmaraş’ta Bir Bardak Sıcak Çorba İle Gönülleri Fethettiler
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