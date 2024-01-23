Kahramanmaraş’ta büyükşehir 20 personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı AKBEL A.Ş’de 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.

Sıra No Unvan Sayı 1 Veteriner Hekim 2 2 Veteriner Teknikeri 3 3 Hayvan Bakıcısı 15 Toplam 20

A) Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Veteriner Hekim Unvanında;

Tercihen Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Veterinerlik bölümünden mezun olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Veteriner Teknikeri Unvanında;

Tercihen Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Ön lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünden mezun olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Hayvan Bakıcısı Unvanında;

Tercihen Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 23.01.2024 / 28.01.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-23012024 internet adresinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.