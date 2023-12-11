Kahramanmaraş’ta Büyükşehir belediye 73 işçi alacak!

AKBEL A.Ş. Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Ünvan

Sayı

1

Bahçıvan

2

2

Bazalt Kaplamacı

2

3

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü

1

4

Beton Santral Operatörü

2

5

Beton Serme Sıkıştırma (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü

1

6

Budamacı

1

7

Buldozer (Dozer) Operatörü

1

8

Büro Personeli

3

9

Demirci

2

10

Duvarcı

1

11

Ekskavatör (Kazıma ve Yükleme) Operatörü

1

12

Elektrik Teknikeri

1

13

Elektrikçi

2

14

Elektronik Haberleşme(Telekomünikasyon) Teknikeri

1

15

Greyder Operatörü

4

16

Güvenlik Görevlisi(Silahlı)

10

17

Kaynakçı

2

18

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)

2

19

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) Yardımcısı

1

20

Lastik Tamircisi

2

21

Makine Teknikeri

2

22

İş Makineleri /Oto Bakım ve Onarımcı

10

23

Otobüs Şoförü

12

24

Otomotiv Elektrikçisi

2

25

PMT Operatörü

1

26

PMT Operatörü Yardımcısı

1

27

Yıkama ve Eleme Tesisi Operatörü

1

28

Yükleyici (Loder) Operatörü

2

Toplam

73

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi ünvanında 30 yaşını, diğer ünvanlarda 45 yaşını geçmemiş olmak.

Başvurulan ve belge şartı olan ünvana göre; gerekli olan öğrenim, silahlı özel güvenlik kartı, ehliyet, psikoteknik, src, operatörlük, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerinden birine veya birkaçına sahip olmak.

Büro Personeli ünvanında;

Üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli ve Tekniker ünvanlarında; 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından(KPSS) Büro Personeli için KPSS-P3, Tekniker için KPSS-P93 puan türünden en az 70 veya 100 üzerinden en az 70 diploma notundan birine sahip olmak.

Güvenlik Görevlisi ünvanında;

5188 sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

En az ön lisans düzeyinde mezun olmak.

Otobüs Şoförü ünvanında;

D sınıfı (Eski tip E) Ehliyete sahip olmak.

Psikoteknik ve SRC belgelerine sahip olmak.

En az lise mezun olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Ehliyet gerektiren unvanlarda; Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)

Tecrübe Durumu: Tekniker, Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi(Silahlı) ünvanları hariç olmak üzere,

Başvuruda bulunacağı ünvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 11 Aralık 2023 – 17 Aralık 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-personel-alim-ilani-11122023 internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Büro Personeli ve Tekniker ünvanı için,

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar KPSS puanı ve diploma notu sıralaması esas alınarak, belirtilen pozisyon için sınav hakkı kazanacak 6 adaydan; 3’ü KPSS puanına, 3’ü ise diploma notuna göre sınava çağrılacaktır.

Güvenlik Görevlisi ünvanı için,

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan diploma notu sıralaması esas alınarak, alınacak personel sayısının 6 katı aday, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Diğer ünvanlar için,

Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 6 katı aday, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Başvuran 6 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 6 katı aday sınava davet edilecektir.

Başvurusu kabul edilen ve sınava tabi tutulacak adaylar, Belediyemiz web sitesinde ilan edilecektir.