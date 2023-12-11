Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle 369 Tesisin Açılışına Katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında katılan Kirişci, Kahramanmaraş’a da müjdeyi verdi.

66 ili kapsayan ve yatırım bedeli 53 milyar TL olan 369 tesisin açılışı sonrasında Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kirişci, “DSİ tarafından yapımı tamamlanan 369 tesis, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açıldı. Baraj, sulama ve taşkın koruma dahil 6 tesis ile Kahramanmaraş'ımız da suyun gücüyle buluştu. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak vizyon projelerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.