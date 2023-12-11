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Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle 369 Tesisin Açılışına Katıldı

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle 369 Tesisin Açılışına Katıldı

Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle 369 Tesisin Açılışına Katıldı

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

11 Aralık 2023 Pazartesi 18:02

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında katılan Kirişci, Kahramanmaraş’a da müjdeyi verdi.

66 ili kapsayan ve yatırım bedeli 53 milyar TL olan 369 tesisin açılışı sonrasında Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kirişci, “DSİ tarafından yapımı tamamlanan 369 tesis, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açıldı. Baraj, sulama ve taşkın koruma dahil 6 tesis ile Kahramanmaraş'ımız da suyun gücüyle buluştu. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak vizyon projelerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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KirişciCumhurbaşkanı Erdoğan İle 369 Tesisin Açılışına Katıldı
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