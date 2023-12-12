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Bahçeli ve Öztunç arasında samimi selamlaşma!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Arasında Samimi Anlar Yaşandı!

Bahçeli ve Öztunç arasında samimi selamlaşma!

Bahçeli ve Öztunç arasında samimi selamlaşma!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Arasında Samimi Anlar Yaşandı!

12 Aralık 2023 Salı 11:05

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaşanan samimi selamlaşma anları sosyal medyada geniş yankı buldu. Bahçeli'nin CHP'ye yönelik sert açıklamalarının ardından gerçekleşen bu samimi buluşma, dikkat çekici bir atmosfer oluşturdu.

Görüntüler Gündemde

Özellikle CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet Bahçeli ile samimi bir şekilde selamlaşma ve sohbet etme görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Siyasi Arenada Samimiyet

Siyasette farklı partilere mensup isimler arasında yaşanan samimi anlar, siyasetin dışında da birbirleriyle iletişim kurabilen liderlerin varlığını gösterdi. Bu tür buluşmalar, siyasi arenada rekabetin yanı sıra kişisel ilişkilerin de önemli olduğunu gösterdi.

Yaşanan bu samimi selamlaşma, siyasetteki sert çizgilerin arasında dostluk ve hoşgörü örneklerini sunarak dikkat çekti.

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Bahçeli Ve Öztunç Arasında Samimi Selamlaşma!
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