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Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi 82 İşçi ilanı yayınladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL AŞ. bünyesinde çalıştırmak üzere 82 işçi alım ilanına çıktı.

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi 82 İşçi ilanı yayınladı!

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi 82 İşçi ilanı yayınladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL AŞ. bünyesinde çalıştırmak üzere 82 işçi alım ilanına çıktı.

02 Mart 2024 Cumartesi 10:05

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemize bağlı AKBEL A.Ş’de 8 ay süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı

82

Toplam

82

A) Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Daha önce tercihen kamuda vektörle mücadele hizmetlerinde görev yapmış olmak.

Tercihen biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip olmak.

Aktif olarak araç kullanabilen tercihen en az (B) Sınıfı ehliyete sahip olmak

Erkek olmak.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak. Görev yapacağı ilçe nüfusuna kayıtlı olmak tercih sebebidir.

B) Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 01.03.2024 / 06.03.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-01032024 internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

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Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi 82 İşçi Ilanı Yayınladı!
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