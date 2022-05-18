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Kahramanmaraş’ta havadan trafik denetimi!

Kahramanmaraş'ta, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta havadan trafik denetimi!

Kahramanmaraş’ta havadan trafik denetimi!

Kahramanmaraş'ta, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:42
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Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, kent merkezi, Kahramanmaraş-Adana kara yolu ve Türkoğlu-Pazarcık bağlantı yolunda havadan denetim yapıldı.

350 aracın kontrolünün sağlandığı uygulamada, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 19 araç sürücüsüne toplam 11 bin 600 lira idari para cezası yazıldı.

Denetimlere İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kerim Anıt, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astbubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek de katıldı.

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Kahramanmaraş’ta Havadan Trafik Denetimi!
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