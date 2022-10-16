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Kahramanmaraş’ta Kampüsten Kitap Fuarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na ulaşım sağlayabilmesi için Avşar ve Karacasu Kampüsü’nde bulunan yurtlardan KAFUM’a doğrudan ulaşım sağlayan ücretsiz ring seferleri başlattı.

Kahramanmaraş’ta Kampüsten Kitap Fuarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı

Kahramanmaraş’ta Kampüsten Kitap Fuarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na ulaşım sağlayabilmesi için Avşar ve Karacasu Kampüsü’nde bulunan yurtlardan KAFUM’a doğrudan ulaşım sağlayan ücretsiz ring seferleri başlattı.

16 Ekim 2022 Pazar 10:41

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na üniversite öğrencilerinin ulaşım sağlayabilmesi için ücretsiz ring seferleri başlattı. KSÜ Avşar Kampüsü’nde bulunan yurtlardan hareket edecek otobüsler fuarın düzenlendiği Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ne (KAFUM) doğrudan ulaşım sağlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00 – 15.00 – 17.00 ve 19.00’da Avşar Kampüsü’nde bulunan yurtlardan hareket edecek otobüsler, KAFUM’dan da 14.00 – 16.00 – 18.00 ve 20.00 saatlerinde geri dönüş yapacak. Hafta içi ise saat 17.00 ve 19.00’da yurtlardan hareket edecek otobüs, saat 18.00 ve 20.00’da KAFUM’dan yurtlar bölgesine geri dönecek.

Karacasu Kampüsü’nden KAFUM’a Ücretsiz Ring

Cumartesi ve Pazar günleri Karacasu Kampüsü’ndeki yurtlardan KAFUM’a ulaşım sağlayacak otobüs, saat 14.00 ve 16.00’da hareket edecek. KAFUM’dan Karacasu yurtlarına ise saat 15.30 ve 17.30’da geri dönüş yapacak. Hafta içi ise 17.00 ve 19.00’da yurtlardan hareket edecek otobüs, saat 18.30 ve 20.30’da KAFUM’dan Karacasu Kampüsü yurtlarına geri dönüş yapacak.

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Kahramanmaraş’ta Kampüsten Kitap Fuarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı
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