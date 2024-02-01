Kahramanmaraş’ta Kapıçam seferleri ücretsiz olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için 5 ve 6 Şubat tarihlerinde ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleneceğini duyurdu.
5 Şubat Pazartesi günü saat 12.00 – 14.00 ve 16.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve konteyner kentlerden Kapıçam Şehir Mezarlığı’na hareket edecek otobüsler; 13.30 – 15.30 ve 17.30 saatlerinde ise tekrar dönüş yapacak.
Asrın felaketinin 1. yıl dönümü olan 6 Şubat Salı günü ise gece saat 03.00’da NFK Kültür Merkezi ve konteyner kentlerden hareket edecek otobüsler, saat 05.00’da da Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan geri dönecek. Konaklama merkezleri ve Kapıçam Şehir Mezarlığı arasında ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayacak araçların hareket saatleri aşağıdaki gibidir;
HAREKET NOKTASI
5.02.2024
6.02.2024
GİDİŞ SAATİ
DÖNÜŞ SAATİ
GİDİŞ SAATİ
DÖNÜŞ SAATİ
KARACASU KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
EXPO 1 - 2 - 3 KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
BAYKAR - ŞİRİKÇİOĞLU KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
KILAVUZLU (NEF) KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
ERKENEZ - HASENE KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
UMUTKENT (KOÇ) KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
SAKARYA 1 - 2 KONTEYNER KENT
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00
NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ
12.00 - 14.00 - 16.00
13.30 - 15.30 - 17.30
03.00
05.00