Kahramanmaraş’ta Kapıçam seferleri ücretsiz olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için 5 ve 6 Şubat tarihlerinde ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleneceğini duyurdu.

5 Şubat Pazartesi günü saat 12.00 – 14.00 ve 16.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve konteyner kentlerden Kapıçam Şehir Mezarlığı’na hareket edecek otobüsler; 13.30 – 15.30 ve 17.30 saatlerinde ise tekrar dönüş yapacak.

Asrın felaketinin 1. yıl dönümü olan 6 Şubat Salı günü ise gece saat 03.00’da NFK Kültür Merkezi ve konteyner kentlerden hareket edecek otobüsler, saat 05.00’da da Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan geri dönecek. Konaklama merkezleri ve Kapıçam Şehir Mezarlığı arasında ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayacak araçların hareket saatleri aşağıdaki gibidir;

HAREKET NOKTASI

5.02.2024

6.02.2024

GİDİŞ SAATİ

DÖNÜŞ SAATİ

GİDİŞ SAATİ

DÖNÜŞ SAATİ

KARACASU KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

EXPO 1 - 2 - 3 KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

BAYKAR - ŞİRİKÇİOĞLU KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

KILAVUZLU (NEF) KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

ERKENEZ - HASENE KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

UMUTKENT (KOÇ) KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

SAKARYA 1 - 2 KONTEYNER KENT

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00

NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ

12.00 - 14.00 - 16.00

13.30 - 15.30 - 17.30

03.00

05.00