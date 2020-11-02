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Kahramanmaraş’ta kurtuluş meşalesini yakan silah Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde

Kahramanmaraş’ın Milli Mücadele kahramanı Sütçü İmam’ın, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda ilk kurşunu attığı silahı ve kılıcı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergiye açıldı.

Kahramanmaraş’ta kurtuluş meşalesini yakan silah Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde

Kahramanmaraş’ta kurtuluş meşalesini yakan silah Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde

Kahramanmaraş’ın Milli Mücadele kahramanı Sütçü İmam’ın, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda ilk kurşunu attığı silahı ve kılıcı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergiye açıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 13:19
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Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Kiraz’tarafından sergide kullanılan silahlarla ilgili bilgi verildi.

Kiraz; “Milli Mücadele döneminde Maraş’ta düşmana (Fransızlara ve Ermenilere) ilk kurşunu atan ve Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran dedemiz Sütçü İmam’ın (boyu 22.7, namlusu 8, kabzası da 8.5 cm olan, kabzası sedef kaplama) tabancası ve kılıcı şu an Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Milli Mücadele Sergisi’nde sergileniyor.

Bu Kahramanmaraş’ımız için haklı bir gurur kaynağıdır. Bu tabanca ve kılıç, aziz milletimizin istiklalini, istikbalini, haysiyetini, onurunu ve şerefi temsil etmektedir.

Özellikle böyle bir dönemde, dedemiz Sütçü İmam’ın tabancasına ve kılıcına, Milli Mücadele Sergisi’nde yer verilmesi hem aziz milletimize birlik-beraberlik çağrısı hem de Ermenistan ve Fransa’ya uyarı niteliğindedir. Hal böyleyken tarihe not düşmek farz oldu:

Azerbaycan topraklarını işgal edip, sivilleri katleden, Türk düşmanı, yalan makinesi, Ermeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Türkiye aleyhine faaliyet göstermeyi marifet bilen, yaptığı konuşmalardan hezeyana kapıldığı anlaşılan, Fransa’nın şımarık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dedemiz Sütçü İmam’ın ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını okusunlar da kendilerine çeki düzen versinler. Bunların Milli Mücadele döneminde Maraşlılardan yedikleri tokadın acısını halen hissettikleri gün gibi aşikâr!

Sütçü İmam’ın açtığı yolda taviz vermeyen Kahramanmaraşlılar, dün olduğu gibi bugün de vatanları için canları pahasına mücadele etmeye hazırdır.” Dedi.

Son Güncelleme: 02.11.2020 14:55
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