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Kahramanmaraş’ta Maraşlı Şeyhoğlu’nun galası yapılacak!

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Cuma günü Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın hayat öyküsünün anlatıldığı “Kurgu ve Gerçek: Maraşlı Şeyhoğlu” belgeselinin galasına ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş’ta Maraşlı Şeyhoğlu’nun galası yapılacak!

Kahramanmaraş’ta Maraşlı Şeyhoğlu’nun galası yapılacak!

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Cuma günü Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın hayat öyküsünün anlatıldığı “Kurgu ve Gerçek: Maraşlı Şeyhoğlu” belgeselinin galasına ev sahipliği yapacak.

06 Mart 2024 Çarşamba 11:44

NFK Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program, saat 20.00’da başlayacak.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Faruk Nafiz Çamlıbel’in kaleme aldığı Han Duvarları şiirine konu olan Maraşlı ŞeyhoğluSatılmış’ın hayat öyküsünün anlatıldığı “Kurgu ve Gerçek: Maraşlı Şeyhoğlu” belgeselinin galasına ev sahipliği yapacak. Yapımcı ve yönetmenliğini Coşkun Çokyiğit’in üstlendiği belgeselin galası, 8 Mart Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Saat 20.00’da başlayacak programa tüm sanatseverler davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta Maraşlı Şeyhoğlu’nun Galası Yapılacak!
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