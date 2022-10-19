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Kahramanmaraş’ta Muhtarlık Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde Muhtarlık Hizmet Binası temel atma törenine katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 100 adet Muhtarlık Hizmet Binası Temel Atma Töreni kapsamında şehrimizde de Yunus Emre Mahallemizdetemel atma törenini gerçekleştirdik. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta Muhtarlık Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Kahramanmaraş’ta Muhtarlık Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde Muhtarlık Hizmet Binası temel atma törenine katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 100 adet Muhtarlık Hizmet Binası Temel Atma Töreni kapsamında şehrimizde de Yunus Emre Mahallemizdetemel atma törenini gerçekleştirdik. Hayırlı olsun” dedi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 18:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde gerçekleştirdiği100 adet Muhtarlık Hizmet Binası Temel Atma Töreni çerçevesinde Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde düzenlenen programa katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve vatandaşların da yer aldığı törende, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen “Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Adet Muhtarlık Hizmet Binası Temel Atma Töreni” de canlı olarak takip edildi.

Hayırlı Olsun

Temel atma töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Adet Muhtarlık Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ kapsamında şehrimizde de Yunus Emre Mahallemizdetemel atma törenini gerçekleştirdik. Yeni Muhtarlık Hizmet Binası mahallemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Muhtarlık Hizmet Binasının Temeli Atıldı
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