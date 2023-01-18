Kahramanmaraş’ta Muhteşem Ödül Töreni

Kahramanmaraş'ta görev yapan gazetecilerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen “Akdeniz'in Gazetecileri Yarışıyor” yarışmasının ödül ve gala gecesi düzenlendi.

“8 DALDA 24 ÖDÜL”

Protokol üyelerinin de katılımıyla 8 dalda derece yapan 24 kişinin başarısı ödüllendirildi. Aynı gecede mesleğe ömrünü adayan duayen gazeteciler onur ödülü alırken, meslekte vefat eden gazeteciler de unutulmadı. Ödül töreninde; Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve Habibe Öçal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ilçe belediye başkanları, Siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve basın mensupları da yer aldı.

“GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

‘100. Yıl 2023 Ödülleri’ temalı yarışmada; Haber, Fotoğraf, Görüntü, TV Programı, Tasarım, Köşe Yazarı, Spor Haberi ve İnternet Portalı olmak üzere toplamda 8 kategoride ödül sahipleriyle buluştu. Program, Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan konseriyle noktalandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti KMAGC Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ödül gecesi için yoğun çaba ve emek sarf ettik. Bu mesleğe emek veren arkadaşlarımızın bugün ödül alması hem kendileri için hem de bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu gecenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Kuzu, özellikle genç gazetecilerin yetiştirilmesinin önemine değinerek, bugün aldıkları ödül ile yaptıkları çalışmaları ve başarılarını taçlandırdıklarını söyledi. Bu mesleğin birçok alanda fedakarlık gerektiğini, mesleğin yükünün büyük olduğunun altını çizen Kuzu, mesai mefhumu gözetmeksizin her şart altında çalışan meslektaşlarını da ayrıca takdir ederek bu gecede kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti.

‘’AKDENİZ GAZETECİLER CEMİYETİ GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYOR’’

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her mesleğin çok kıymetli örgütleri bulunuyor. Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti de Serkan Ercüment Kuzu başkanlığında çok güzel işlere imza atıyor. Bu gibi meslek örgütleri, hem mesleğin sorunlarını ortaya koymak hem de meslek ilkelerini hayata geçirmek için son derece önemli olduğunu biliyoruz ve bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir şeyin takdir edilmesi ona değer verilmesi başarıyı da katlayarak artırıyor. Bugün de çalışmalarıyla ön plana çıkan basın mensubu kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül kazanan basın mensuplarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

Ak Parti Milletvekili Ahmet Özdemir programda şu şekilde konuştu; Serkan Ercüment kuzu kardeşimiz çok güzel bir organizasyon yapmış, biz siyaset üreten insanların gazeteciler yol arkadaşlarıdır şunun için yol arkadaşlarıdır eleştirdiklerinde doğru yapmaya çalışırız bir ölçüye masar olduğumuzda onun daha iyisini yapmaya çalışırız.

BİZİM BAKAMADIĞIMIZ YERE BAKTIĞINIZ BİR GÖZÜNÜZ VAR

Bizim bakamadığımız yere baktığınız bir gözünüz var diyen Özdemir, o gözü iyi kullandığında siyasette çok iyi siyaset yapabilir yani şimdi biz kendi gözümüzde ve kendi kulağımıza hareket ediyoruz ama basın mensubu arkadaşlarımızın gözünü ve kulağını kullandığınızda gözünüz daha fazla olacak dolayısıyla isabetli karar vermeniz lazım dikkate almanız lazım dikkate alıp gereğini yapması lazım onu yaptığınız zaman basın mesleğini iyi ifa edenler sizin için çok büyük bir avantajdır.

KALEMLE KELAMI BİRLEŞTİREN ADAMLARIN HEPSİNİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM

Kahramanmaraş’taki gazeteci büyüklerimiz ve kardeşlerimizle zaman, zaman eleştirileri de oldu sevgileri yergileri de oldu onları dikkate aldık Siyasetimize ona göre şekil verdik bir ulusal siyaset var ama bir de şehrimizde ilgili hizmet üretmeye çalıştığımız bu siyaset noktasında yerelde birlikte çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımızın fikirleri çok önemli çünkü onlar da Kahramanmaraş’ın çok iyi olmasını istiyor biz de Kahramanmaraş’ın çok iyi olmasını istiyoruz. Onların bakış açısıyla bizim gücümüzü birleştirdiğimiz zamanKahramanmaraş’ımız için daha iyi işler oluyor. Havaalanı ile ilgili eleştirileri getirdiklerinde Göksun yolu ile ilgili eleştiriler getirdiklerinde hastaneyle ilgili getirdiklerinde onlara dikkate aldık çünkü onlar da bu şehrin çok güzel olmasını istiyorlar.

Bu bizi daha iyi bir siyaset ve birbirimizi daha iyi anlama şansı verdi o yüzden hepinize ayrı ayrı minnettarız. Sizin yaptığınız işkalemle kelamı birleştirmek, kalemle kelamı çok güzel birleştiren adamların hepsini saygıyla selamlıyorum. ‘dedi.

BASIN MENSUPLARI BANA GÖRE EN BÜYÜK GÖREVİ İFA EDİYOR

Ödül ve Gala gecesinde konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise şu ifadeleri kullandı. Doğruyu hakikati ve saygınlık ölçüsünde halkın haber edinme haber alma haklarını en iyi şekilde ifa eden kıymetli kardeşlerim emeklerinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum ebetteki bizim için medya önemli toplum için medya önemli doğru haberi yapıp halka doğru bilgilendirmek önemli basın mensupları bana göre en büyük görevi ifa etmektedir.

Akdeniz gazeteciler başkanlığını yapan kıymetli kardeşim Serkan Ercüment kuzu ve ekibine çok teşekkür ediyorum başarılarınız daim olsun diyerek sözlerini noktaladı.

ARANIZDAKİ BİRLİĞİ BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRİN

Ak Parti milletvekili Mehmet Cihat Sezal programda yaptığı konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Sezal, Burada iyi basın mensuplarının yetişmesini sağlayan çok kıymetli büyüklerimiz var ben Serkan beyi tebrik ediyorum böylesi güzel bir işe imza attığı için siyasete başladığım günden beri diyorum ki aranızdaki birliği beraberliği güçlendirin çünkü güçlenmiş bir basın hem doğru haber yapma kabiliyetine sahip olur hem bugünün gazetecilerimizin de daha güçlü bir şekilde organize olup güçlenmesini sağlar dedi.