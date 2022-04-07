Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle Buluşuyor
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle...
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü...
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya...
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...

Kahramanmaraş’ta o iş için ihale açıldı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş dahil 9 ilde yapacağı 12 tesis için ihale açtı. İhaleye son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00.

Kahramanmaraş’ta o iş için ihale açıldı

Kahramanmaraş’ta o iş için ihale açıldı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş dahil 9 ilde yapacağı 12 tesis için ihale açtı. İhaleye son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00.

07 Nisan 2022 Perşembe 10:30
banner459

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 9 ilde 12 spor tesisi yaptıracak.

Şanlıurfa, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Batman illerinde toplam 12 tesis (futbol sahası ve tenis kortu) yapım ihalesi için teklifler 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar teslim edilecek. Teklif sahipleri, ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale şartnamesini Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün adresinden mesai saatlerinde sorabilirler ve ihale şartnamesini https://yigm.gsb.gov.tr/ web adresinden yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta O Iş Için Ihale Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”
Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral
Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti
Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti
Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin
Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber