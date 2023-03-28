Kahramanmaraş’ta oba çadırları depremzedelerin yeni yuvası oldu

Dayanışma Obaları ismi verilen projenin 800 adet çadırı tamamlanarak Kahramanmaraş Valiliği AFAD Müdürlüğüne teslim edildi.

Depremin yaralarının sarılması için Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bölgeye kurulan Dayanışma Obalarını, depremzedenin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde konforlu, içerisinde duş alacak mekanlardan mutfağına kadar dizayn edilmiş şekilde hizmete sunuldu.

İlk olarak Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde kurulan alanda 232 adet geleneksel çadır yer alıyor.

Yeni Obalar İnşa eden Etnospor Konfederasyonu, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle bölgedeki Dayanışma Obalarının sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

800 çadır Göksun ilçesiyle Kılavuzlu Millet Bahçesinde tamamlandı, kalan 200 çadırda da sona gelindi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesine inşa edilen 200 adet çadır tamamlandığında bölgeye bin adet Türk çadırıyla 3 bölgede Türk Obası kurulmuş olacak.

Depremzedeler İçin Özel Etkinlikler Geleneksel Kırgız ve Kazak çadırlarından oluşan Obalarda, depremzedeler için aşevi hizmetinin yanı sıra birçok kültürel ve sosyal etkinliğe de yer veriliyor.

Çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için YETEV Okulları iş birliğiyle hibrit model ders imkanları sunulurken, kadınlara yönelik el sanatları kursları da projenin içerisinde yer alıyor.

Dünya Etnospor Knfederasyonu saha koordinatörü Serkan Kutluata, “Kahramanmaraş’a inşa ettiğimiz bin adet Türk çadırlarının yanı sıra diğer deprem bölgelerine de yaklaşık 2 bin adet bu çadırlardan kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu saha koordinatörü Serkan Kutluata, konuşmasının devamında: “Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak başkanımız Bilal Erdoğan öncülüğünde Kahramanmaraş bölgesinde geleneksel Türk çadırlarını buradaki depremzede vatandaşlarımıza sunmaktayız. Yaklaşık bugüne kadar Kılavuzlu ve Göksun bölgesi olarak 800 çadır kurduk. Şimdi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüsü içerisindeyiz. Burada da geleneksel Türk çadırlarımızdan yaklaşık yine 200 tane çadır kuracağız. Bu çadırlarımızın içerisinde yine duşu, tuvaleti ve aynı zamanda ufak bir mutfak bölümü olacak. Vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi burada çok daha iyi ağırlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı bölümlerde yine bu bölgenin dışında, diğer deprem bölgelerimizde yaklaşık 2 bin çadıra yakın bu çadırlarımızdan kurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.