Kahramanmaraş’ta öğrenciler internet istiyor

İlçeye 17 kilometre mesafede bulunan kırsal Çukurpınar Mahallesi'ndeki öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde internet hatlarının bağlanmaması nedeniyle derslerine katılamadığından dolayı yetkililerden destek bekliyor.

Öğrenciler, derslerinden geri kalmamak için evlerine internet hattının çekilmesini talep ediyor.

Çukurpınar Mahallesi Muhtarı Yasin Özer, yaptığı açıklamada, yetkililerden mahalledeki interneti evlere dağıtmalarını istediğini belirterek, "Eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz ve çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Bizim de çocuklarımız okusun. Bizim de çocuklarımız internete bağlansın. Benim oğlum imam hatip lisesine gidiyor, uzaktan eğitim başlayalı ders işleyemedi." ifadelerini kullandı.